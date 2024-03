Cristóbal Parralo: “El equipo sintió que era un día para ganar”

Cristóbal Parralo, en su habitual comedimiento, mostró la más que lógica alegría por un triunfo que regresaba a A Malata exactamente tres meses después, haciéndolo además con un Racing que exhibió una de sus mejores versiones. “Estoy contento, porque nos hacía falta una victoria para refrendar ese trabajo que se hace cada día y que cuando no llegan los resultados cuesta mucho verlo”, apuntaba el entrenador, “el equipo ha sido contundente y, si dejamos la portería a cero tenemos muchas opciones de ganar, y así ha sido”.



El fallo pucelano en el lanzamiento de penalti –”si ese balón entra, te puede cambiar la dinámica, arriesgar mucho más...”-, que como señala Parralo “afortunadamente” no entró y “el equipo ha creído en sus posiblidades, que a veces cuando las cosas no salen bien es difícil”. Los nervios de los minutos posteriores dieron paso a un Racing cómodo y con control “sientiéndose bien en el campo, han sabido jugar el partido. Creo que hemos presionado muy bien, no les hemos dejado jugar y ahí ha estado la diferencia. Hemos apretado muy bien a un Valladolid que tiene grandes jugadores, son un gran equipo”, apuntaba un técnico racinguista que puede ya, por fin, acariciar con la punta de los dedos la redonda cifra de 50 puntos. “El equipo sintió hoy que era un día para poder ganar y así lo hizo”, sentenció.

Confianza y aire fresco

Y es que, además del sobresaliente duelo protagonizado por Nico Serrano, Parralo, alejándose de personalizaciones, quiso asimismo destacar el gran choque de “Pinchi, Álvaro, Iker... han hecho un gran partido al igual que Nico. La gente de atrás ha estado superconcentrada, muy metida. Estoy contento con el trabajo de todos los jugadores, han demostrado que son capaces”.

Un triunfo que vale más de tres puntos para un Racing que –”anímicamente le viene muy bien al equipo, lo necesitábamos”–, como sentencia Parralo “tiene calidad suficiente para jugar bien y optar a ganar. Y, ante un equipo como el Valladolid, nos da confianza y es un soplo de aire fresco”.