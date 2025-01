Cristóbal Parralo: "Esto no lo saca ni Raúl ni los que vengan, sino lo sacamos todos no lo saca nadie"

La llegada del moañés Raúl Blanco a las filas racinguistas ha avivado, sin duda, los ánimos de entidad y afición por abandonar, por fin, unas posiciones de descenso demasiado familiares para la nave verde. Si bien, y con el jugador ya llevando a cabo su primer entrenamiento con el equipo en la mañana de este viernes -en la tarde de ayer ya trabajó "para preparar un poco las piernas para hoy-, Cristóbal Parralo quiso poner sobre la mesa una verdad absoluta, incuestionable para equipo y racinguismo.

"Esto no lo saca ni Raúl ni los que vengan, si no lo sacamos todos no lo saca nadie", sentenciaba el preparador pocas horas antes del inicio de la segunda vuelta ante el Cartagena, "tenemos que poner todos de nuestra parte para dar el máximo, y los que vengan que nos ayuden a hacerlo. No tenemos que pensar que porque haya venido Raúl o venga otro, con esto ya vamos a salvarnos. Con esto tenemos que luchar muchísimo para intentar ganar esos partidos que nos hacen falta".

Un emotivo alegato del preparador racinguista consciente de que restan 21 balas a su formación para seguir o despedirse de una categoría de plata a la que tanto le ha costado llegar, haciendo un llamamiento a, como señalaba al inicio de campaña, pasar de ser un buen grupo a un buen equipo, cambiando ahora alguna de esas piezas. "Hemos de trabajar duro, en bloque, y que los que puedan llegar nos ayuden y nos hagan mejores, por supuesto, pero esto lo tenemos que sacar entre todos", volvía a subrayar.

Un fichaje que da un necesario aire fresco en la casa verde, si bien su presencia este sábado en la convocatoria depende de la burocracia, como apuntaba Parralo. Una circunstancia que cambio poco después de su comparecencia, con la "desaparición" de Moi Delgado de la plantilla verde en la web de la Liga Hypemotion y la presencia del mediapunta.

Regreso al pasado de A Malata

Y es que si bien ni técnico ni jugadores han definido el choque de mañana como una final, su importancia a nivel clasificatorio y mental es obvia. "Sí que es un partido muy importante, no final porque pase lo pase hay que seguir", aclaraba el entrenador, "lo que sí tenemos claro es que es un partido donde jugamos en casa y a ver si de una vez por todas empezamos a ser sólidos, a intentar ser un equipo que tenga garantías en casa para sumar". La salvación pasa, una vez más, por A Malata, un fortín que ha dejado de serlo especialmente en un 2024, muy poco amable para los verdes y en donde "en los últimos partidos estamos encajando muchos goles. Tenemos que ser más fuertes, cuidar detalles, y ser sólidos", sentencia.

Un césped ferrolano que, en próximas fechas contará sin duda con nuevos habitantes, con la consecuente despedida de otros, unas "novedades" condicionadas, evidentemente, por salario y que "tengan compromiso, ganas de venir a trabajar, darlo todo por el equipo, para mí es lo más importante, sin eso lo demás no vale para nada", aclaraba el preparador.

La casa verde espera la llegada de futbolistas "que vengan a dar lo mejor y que nos ayuden a ser mejores, sabiendo cuales son las condiciones en las que van a venir, porque estamos en una situación complicada y no cualquiera vale para venir así". Parralo señalaba la implicación desde el primer minuto de un Blanco que abría la caja de los fichajes. "Ese es perfil de jugador que necesitamos que venga, no jugadores que vengan que a lo mejor tengan mucho nombre y no se impliquen o no puedan dar lo que tienen que dar al equipo", aclaraba un Cristóbal Parralo convencido de que el Racing seguirá un año más en Segunda División, y llamando a la afición a seguir a su lado.

"Que nos sigan ayudando, porque estoy convencido de que lo vamos a sacar. Lo vamos a dar todo. Vamos a mirar al presente, hacia delante y vamos a ir todos junto de la mano. Creo que es la mejor manera de poder salir y lo digo sinceramente, de corazón", se abría el técnico en la cuenta atrás para no sólo un duelo clave en su futuro, sino una nueva etapa en la que los cambios tienen que comenzar a verse, sin duda, desde el duelo de mañana ante el Cartagena.