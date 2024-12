Confianza ciega en Cristóbal Parralo

Cristóbal Parralo seguirá, si las cosas no cambian, en el banquillo del Racing hasta el final de una temporada en la que se esperan otros muchos bailes, tanto en el banquillo como se aguarda sea así también en la tabla clasificatoria. La reunión mantenida esta mañana por el Consejo de Admistración de la casa verde decidió "renovar los votos" con el preparador cordobés, el segundo con más partidos en el banquillo ferrolano y que suma en este ejercicio su quinto curso en la ciudad naval.

"El Consejo lo ha decidido. No tiene ninguna duda respecto al entrenador, ninguna duda respecto al director general y deportivo -Carlos Mouriz- y ha delegado en ellos reforzar el equipo de la manera que entiendan más adecuada y en los puestos que crean oportunos", señalaba el presidente del Racing Club Ferrol, Manuel Ansede, en su intervención de esta mañana tras finalizar la citada reunión.

Unas palabras que ratificaba el citado director, Carlos Mouriz, subrayando de nuevo la ratificación del Consejo sobre Cristóbal Parralo, y asimismo la suya propia "como responsable deportivo del día a día, de su trabajo, no tenemos nadie ninguna duda. Tiene la misma empatía ahora que cuando ganábamos, es igual de simpático o antipático ahora que en otras circunstancias".

El lucense aclaraba también que si bien las cosas están claras en lo que a la continuidad del preparador se refiere, lo de adivinar el futuro ya no depende de ellos. "Sí que tenemos una cosa clara, podemos fichar a Guardiola, por ejemplo, que no tenemos ninguna garantía de lo qué va a pasar el 30 de junio", volviendo a respaldar de nuevo al de Córdoba al señalar que "de Cristóbal, con su manera de trabajar... somos conscientes de que a lo largo del tiempo ha sido una pieza importante para llegar a donde estamos en estos momentos. Él es el primero que está fastidiado, que se siente mal, junto con el cuerpo técnico, porque vivimos en la realidad, no de espaldas. No tenemos ninguna duda, viendo el compromiso que tiene diariamente de, como esperamos y estamos convencidos, vamos a pelear hasta el último momento por mantener la categoría. Él forma parte importante de que podamos estar en estos momentos donde estamos".