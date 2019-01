Cuatro concellos despedirán el año a buen ritmo con sus San Silvestres

Los corredores locales, y también foráneos, tendrán una completa oferta de competiciones con las que despedir el año 2016 a buen ritmo. Así, la comarca cuenta con la celebración de cuatro citas de San Silvestre, entre las que se encuentran la más “veterana” que une los concellos de Ares y Mugardos o las más “jóvenes” como la de Fene u Ortigueira, citas a la que se une la prueba de As Pontes con sus tradicionales competidores disfrazados.

La primera en tomar la salida de la prueba fenesa, ya que los atletas de este concello se pondrán a punto el viernes día 30 en la que será la cuarta edición de esta competición y que además tendrá un carácter solidario con la recogida de alimentos no perecederos. Con las 17.30 horas como inicio del programa desde la plaza del Concello, deportistas desde absolutos a pitufos y aquellos que en lugar de correr prefieran realizar la “andaina”, comenzarán esta iniciativa con trazados entre los 3.800 y los 100 metros en función de la categoría. Los interesados podrán formalizar su inscripción de manera gratuita hasta el día 27 en la web www.carreirasgalegas.com o en pabellón de A Xunqueira.



día 31

A los corredores y “andadores” feneses se unirán al día siguiente, el 31, a las 11.00 horas, los participantes en la XII Carreira de Fin de Ano Ares-Mugardos, con salida desde el pabellón aresano de cara a recorrer los diez kilómetros que separan estos concellos –ida y vuelta–. Esta prueba está dirigida a mayores de 14 años y los que quieran participar podrán inscribrise hasta el día 27 asimismo en la web antes citada, en este caso con un coste de tres euros. El límite es de 500 plazas.

Ya por la tarde, el programa de San Silvestres se traslada a As Pontes y Ortigueira. En la primera de las villas no solo se premiará a los más rápidos, sino también a los que realicen este trazado con el “atuendo” más original –si bien no entrarán en concurso los disfraces comprados–. Un excelente aliciente para salir a correr los 5.000 o 50 metros establecidos en función de la categoría de los participantes, de absolutos a biberones. Asimismo también habrá una “andaina”.

La salida de la primera de las citas será a las 17.00 horas desde el colegio Santa María. La inscripción para esta prueba es gratuita y puede realizarse hasta el día 29 en la página de Carreiras Galegas.

A esta misma hora, el Ortigueira Runners, dará el pistoletazo de salida a su última carrera del 2016 desde la alameda, en la que asimismo los competidores podrán echar mano de su imaginación para realizar el trazado con una “vestimenta” diferente a la habitual. Los recorridos en esta ocasión serán de tres y de seis kilómetros. Para esta prueba no es necesario realizar una inscripción previa y al finalizar habrá una chocolatada.