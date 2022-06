Claudia Soriano ficha por el Baxi tras una gran temporada en Estados Unidos

El Baxi avanza en la configuración de la plantilla con la que la próxima temporada tratará de pelear por el ascenso a Liga Endesa. El fichaje de la escolta catalana Claudia Soriano eleva a siete el número de fichas asignadas, tras las renovaciones de Jenna Allen e Irene Garí, el retorno de Andrea Boquete y Julieta Mungo y las contrataciones de Marianne Kalin y Marta Gómez.



Soriano, de 19 años, es por el momento la más joven del grupo. Aunque se formó en la cantera del Basket Almeda de Cornellà, conjunto con el que jugó hace dos campañas en Liga Femenina 2 –segunda división, cuando todavía no existía la Liga Challenge–, los últimos meses ha jugado la liga universitaria norteamericana con las Northeastern Huskies de Boston.



Su aportación al equipo ha sido notable. Fue la segunda de la plantilla en minutos disputados –cerca de 32 por partido– y en anotación –11,8–, además de la sexta en rebotes –pese a jugar de base o escolta–. Pero en la faceta en la que sobresalió, con los mejores números de la plantilla, fue en recuperaciones –3,2 por partido, casi la mitad de todo el equipo– y en asistencias, al repartir un promedio de 3,6 por encuentro.

Internacional

La jugadora catalana ha sido en los últimos años una habitual en las selecciones españolas de base, con la que, siendo cadete, logró el bronce en el Europeo disputado en Macedonia en 2019.



El Baxi aseguró ayer que con la incorporación de Soriano el club hace una apuesta por una jugadora “con mucho futuro” y que lleva varias temporadas dando muestras de su potencial, tanto en Liga Femenina-2 como en Estados Unidos. El técnico ferrolano, Lino López, destaca de su nueva jugadora su “proyección y ganas de trabajar”. La viene siguiendo desde categorías de base, en las que, dice, “me impresionó por su descaro y talento, tanto ofensiva como defensivamente”. “Es una jugadora”, añadió, “que se divierte en la pista y que disfruta jugando al baloncesto; en ataque tiene mucha capacidad para anotar y generar juego con el balón en las manos y en defensa tiene un gran instinto para robar”.



Su fichaje por el Baxi le ofrecerá a Soriano la posibilidad de debutar en Liga Challenge y en un equipo, además, con expectativas de estar en la zona alta y pelear por el ascenso. “El proyecto que me planteó el Baxi me ilusionó desde el principio”, comentaba ayer la catalana. “Es muy ambicioso y estoy segura de que me va a permitir crecer mucho como jugadora, ya que estará rodeada de compañeras de mucha calidad”. A ello se suma el hecho de que “conozco Galicia desde pequeñita y me encanta”.



Sobre su estilo de juego, la última incorporación del Baxi explica que “soy intensa y con muchas ganas de trabajar para ganar. Me gusta hacer que pasen cosas en el juego y que mis compañeras se lo pasen tan bien como yo, tanto en la pista como fuera”.