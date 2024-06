Ciclismo, rugby e hípica llenan este fin de semana el lago pontés y el campo de O Poboado

Ciclismo, rugby e hípica. Este es el completo programa deportivo que este fin de semana se podrá disfrutar en As Pontes en estas dos jornadas. Mañana será el turno para las dos primeras disciplinas, que tendrán el entorno del lago y el campo artificial de O Poboado como sedes, respectivamente. En las inmediaciones de la lámina de agua se disputará la segunda edición del XCO Vila das Pontes y Mini BTT Terras do Eume, en un circuito que, además, podrá disfrutarse durante todo el año y que para esta edición contará con novedades en sus obstáculos. Con más de 300 inscritos la actividad dará comienzo a las 10.00 horas de la mano de los más jóvenes –mini btt, promesa, principiantes y alevín– y a partir de las 15.30 horas será el turno de los participantes elite, máster, sub 23, júnior, cadete e infantil.



Mientras, en el campo de hierba artificial de O Poboado el Club Fendetestas de rugby celebrará su fin de temporada con una completa agenda. Así, a las 11.00 horas comenzará la jornada de puertas abiertas de Mixed Ability Rugby, para categorías M18 y sénior, con la colaboración de Aspanaes y A Xanela, en la que equipos de personas con y sin discapacidad disfrutarán de este deporte.. Una vez finalizada esta iniciativa será el turno para el Torneo de Club, para todas las categorías con seis formaciones inscritas y 62 participantes, prolongándose hasta las 14.30. Después comenzará el habitual tercer tiempo en la sede de la AVV A Choupana con la entrega de premios de fin de temporada y concurso de tortillas.



El domingo será el turno para el II As Pontes Ecuestre, también en el lago, desde las 11.00 horas con el Gallego de andadura y Territorial de saltos. Ya por la tarde será el turno para el Autonómico de enganche y un triangular de horseball, así como bautismos hípicos a cargo de Prado Ventura.