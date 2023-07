Chiqui Barros: "Formando xogadoras é co que máis gozo en Rosalía"

Leva anos traballando fóra de Ferrol –desde 1994, agás dous periodos curtos–, pero son moitas cousas as que unen a Chiqui Barros coa súa cidade. O primeiro, claro está, a familia e as amizades; o segundo, os campus que organiza en Ares e Ferrol entre finais de xullo e comezos de agosto.

Leva moitos anos adestrando fóra. Ter o éxito cos campus debe ser unha satisfacción...

É unha alegría moi grande. Levo desde 1994, exceptuando dous anos que adestrei ao Universitario e outros dous que traballei no Concello con Leopoldo Ibáñez, fóra da casa e cubrir sempre as prazas é unha satisfacción moi grande. O primeiro campus que se fixo en Ferrol foi no Tirso e monteino eu, co apoio de José Lamelas, a finais dos 80. Logo viñeron os do Estudiantes. A todo o mundo gústalle que as cousas saian ben na súa casa.

Como lle vai no Instituto Rosalía?

Xa levo cinco anos alí. Estou moi a gusto, moitísimo. Cando rematei na universidade nunca pensei que a miña afección remataría por ser a miña profesión. Estou moi feliz en Rosalía porque podo traballar preto de casa, vir a Ferrol con frecuencia, puiden estar preto da miña nai cando morreu, podo estar preto do meu pai; a miña muller pode estar preto da súa familia... Cando xorde unha ocasión coma esta, que podes vivir do teu traballo, sen tanta esixencia de competición, tamén o agradeces. Iso non quita que sexamos ambiciosos ou que un día volte. Desde que estou en Santiago tiven ofrecementos de Cáceres, Zamora, Tenerife, China ou Islandia, pero decidín quedar porque estou a gusto e por lealdade á persoa que me trouxo, Kiko Montero, outro ferrolán que sempre se portou moi ben comigo. Cando alguén che ofrece un traballo digno e bo tes que estar moi agradecido. Rosalía é un club importante e a vindeira tempada imos sacar equipos moi competitivos, pero co que máis disfruto aquí é sacando xogadoras, o cal non é incompatible con competir.

Pola súa cabeza pasa volver traballar en Ferrol?

Vou ser moi claro porque non quero que se me malinterprete. Eu son ferrolán e xa traballei dous anos no Universitario. Tomei a decisión de marchar porque entendín que o meu sitio estaba nese momento en Bembibre, e creo que non me equivoquei. Pasei seis anos marabillosos alí. Cando era moito máis novo non entendía como traían adestradores de fóra e non confiaban en xente que tiña acreditada a súa valía fóra da casa. Agora mesmo só hai un equipo en Ferrol no que podería traballar, que é o Universitario, e o Universitario está onde ten que estar e en boas mans. Punto. Están facendo un bo traballo. O futuro? O que vai pasar dentro de tres ou catro anos ninguén o sabe, pero eu agora estou moi ben e o Universitario, tamén.

Sobre o outro baloncesto que coñece, o masculino, cre que é posible volver ter un equipo en categoría profesional?

O que foi, foi. Hai que poñer en valor o grandes que foron os que acadaron aquilo. Eu considérome fillo dese tempo: se non o vivira o que vivín e non nacera onde nacín, non sería adestrador de baloncesto. O que hai que pensar é como se pode conseguir un equipo masculino que estea ao nivel máis alto que se poida. Eu estou moi agradecido á Coruña –son adestrador profesional porque no seu día un señor na Coruña apostou por min–, pero A Coruña non ten a tradición baloncestística de Ferrol... Nin Lugo, nin Ourense, nin Santiago... Claro que pode voltar! Non digo a ACB, pero que Ferrol pode estar en LEB Plata, sen facer barbaridades, e aspirar a estar un día en LEB Oro, por suposto! E despois, quen sabe? Dáme moita pena que os rapaces de Ferrol, que teñen un talento brutal, teñan que ir xogar fóra. Hai que facer as cousas con sentido e con moita unidade, e co apoio das institucións. Hai que preguntarlle á xente que leva toda vida nisto, esteamos aquí ou fóra... Todos debemos aportar ideas sobre como se poden facer as cousas para que o baloncesto masculino volva ao nivel que a afección merece.