Chiki: “El árbitro se va al VAR y no sé qué le dicen, pero al final no pita”

El delantero madrileño tenía claro tras el partido que merecían un penalti. “Él –por Víctor García– me golpea con el codo en la cara y de hecho en cuanto lo ve el árbitro, que está en buena posición, lo pita. Él ve que hay contacto, se va al VAR y no sé que le dirán, pero al final no pita”, relató Chiki, conformándose con que el sistema “unas veces nos favorecerá y otras veces nos perjudica como hoy”.



El punto obrado en una jornada mejorable “a mí me sabe a poco porque estamos en una situación que no es buena”, decía sin más rodeos el jugador, “hemos mejorado en la zona de arriba pero tampoco nos está sirviendo para sumar de tres, e ir punto a punto tampoco nos va a valer”, zanjó.



A pesar de todo, el futbolista regresa al menos de Elda con buenas sensaciones en lo personal, “me encuentro más cómodo arriba, cuando hay espacios y duelos también me encuentro ganador, así que a seguir trabajando para que el 'míster' me dé más minutos”, declaraba.