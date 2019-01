Casi una decena de locales buscan la clasificación para el Nacional

La cuenta atrás para el Campeonato de España, que se disputará en febrero, está ya en marcha y, como paso previo, los aspirantes a batirse por el título nacional deberán superar una criba que, para los deportistas de Ferrolterra tendrá lugar en Alcobendas, desde hoy viernes hasta el domingo. Este torneo clasificatorio reunirá en la localidad madrileña a más de medio millar de deportistas procedentes de 137 clubes de toda España en busca de las diez plazas que se pondrán en juego en cada una de las categorías –solo siete en el caso de los infantiles–.

En el caso de Ferrolterra, serán nueve los deportistas locales que optarán a la clasificación, todos ellos procedentes del Narón TM, Cidade de Narón y San Xoán. Así, en categoría benjamín concurren Antía Pita y Candela Montero, de las dos entidades naronesas; así como Xoán Vila, del San Xoán. A ellos se les suman Marcos Pita y David Blanco, del Cidade de Narón, y Adrián Ramallo, del club ferrolano, en alevines; y las infantiles Irene Fernández y Ángela Lestayo, ambas del San Xoán. Por último, en categoría juvenil, competirá Diandra Cobelo, del Cidade de Narón.

Puesto que no hay el número mínimo necesario de deportistas inscritas en categoría sub 23 y sénior femenina para la disputa de este clasificatorio, todas las inscritas logran el pase directo al Campeonato de España, que tendrá lugar en Valladolid del 19 al 21 de febrero, por lo que la representación local puede verse incrementada.



Torneo Vilalba

Aprovechando que, con motivo de las fiestas navideñas, no se ha disputado competición oficial de liga, un buen número de tenistas gallegos y, entre ellos, más de medio centenar de locales, acuden este fin de semana al Torneo de Vilalba. La competición, que se desarrollará en todas las categorías –mañana las de base y el domingo la absoluta y la de discapacitados–, contará por lo tanto con la presencia de algunos de los deportistas más notables del San Xoán y del Cidade de Narón, muchos de ellos con el objetivo de retomar el ritmo antes de que los campeonatos regulares arranquen de nuevo.

También durante los últimos días se celebró un par de jornadas de la Liga da Ría Ferrolana. Una competición pionera auspiciada por el San Xoan TM, que aglutina a diez equipos locales –seis de ferrol, tres de Mugardos y uno de Ares–.