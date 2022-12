Casi 800 atletas estarán en el Adolfo Ros-Volta á Ría

Jonathan Fernández –Pasa ou Entorna– defenderá este domingo su título en la vigésimo sexta edición del Memorial Adolfo Ros-Volta á Ría. Una carrera que este año tendrá su salida y llegada en Fene, con este concello tomando el relevo de Neda, organizador el pasado año, y en el que, precisamente, el nedense firmó su cuarto triunfo consecutivo.



El del Pasa ou Entorna será uno de los 631 inscritos en la carrera absoluta –de 21 kilómetros de trazado–, en una lista de participantes total de 792 deportistas, con casi 150 atletas en las citas de base –desde sub 08 hasta sub 18– y contando también con presencia en la cita de silla de ruedas e invidentes. La que no figura este año en la lista de participantes es la vigente campeona, Begoña Pacio, también del Pasa ou Entorna, por lo que en lo más alto de esta tabla habrá cambio de nombre.



La salida de esta cita se dará a las 10.00 horas –y a continuación irán haciéndolo las de base– en la avenida do Mar, en San Valentín, con este lugar asimismo como punto de llegada, estando prevista la entrega de trofeos a las 13.00 horas. Con la organización del Concello de Fene, en colaboración con Ferrol, Narón y Neda, asimismo contará con la ayuda de la Guardia Civil, Protección Civil, Club BTT Fene, Kang Fene y Cultural Maniños, entre otras entidades.

Ataxia telangiectasia

En la línea de salida fenesa estarán Patricia, lalinense de 31 años, y Sonia, ferrolana de 20, las dos únicas afectadas por ataxia telangiectasia en Galicia, de cara a visibilizar esta enfermedad que no tiene tratamiento ni cura. Una patología rara, genética y neurodegenerativa, como explica la Asociación Española Familia Ataxia-Telangiectasia –Aefat–, que causa discapacidad física progresiva, inmunodeficiencia, problemas respiratorios y mayor predisposición al cáncer.



Patricia y Sonia, que ya participaron en la carrera de 2019, irán acompañadas por 19 corredores solidarios, coordinados por Hernán García, que empujarán las sillas especiales.