Casi 700 participantes en el Northwest Triman pontés este domingo

A punto de cumplir una década de vida, el Northwest Triman de As Pontes vive este domingo su novena edición y lo hace introduciendo nuevos elementos a un programa deportivo ya consolidado.

Así, además de disputarse la única prueba “ironman” que se celebra en Galicia –3,8 kilómetros de natación, 44 de ciclismo y 42 de carrera a pie– y el Campeonato Gallego de media distancia, en esta ocasión los más jóvenes deportistas también tendrán su hueco en el lago de la villa. Así, se celebrará por primera vez un acuatlón para menores –desde prebenjamín hasta infantil–, que podrán sentir más de cerca lo mismo que los competidores del Triman. Una cita en la que participarán más de un centenar de deportistas y que cubrirán un trazado de 50 o 100 metros de natación y 500 o 1.000 de atletismo, en función de su edad.



Así lo dieron a conocer en la mañana de hoy, durante la presentación de la cita, la edil de Turismo, Elena López; Ricardo Rey, integrante de la organización; el presidente de la Federación Galega de la disciplina, Javier Campos; y los representantes de los patrocinadores Óscar Salgado –Abanca–, Alejandro Pérez –Audi Arrojo–, María Troncoso –Coca Cola– y Sara Lendoiro –Gadisa–.

Sin ganadores

Con casi 700 deportistas participantes en las citas de larga y media distancia –procedentes de toda España y de Portugal–, la salida de la cita será a las 09.00 para el primer grupo y un cuarto de hora después para el segundo. “Nesta ocasión formúlase unha proba moi aberta, con moitos nomes propios en ambas distancias, tanto na femenina como na masculina, cunha previsión meteorolóxica favorable, que pode axudar a quen trate de bater o tempo récord da proba”, señaló Rey durante la presentación de la cita.

Ramón Ejeda y Cristina Roselló no estarán en esta edición para defender los títulos en distancia “ironman” conseguidos hace un año en la competición pontesa, ni el mejor registro de la carrera masculina, en poder del primero, con un tiempo de 8h 44:39. El que sí que estará para pelear de nuevo por la victoria será el navarro Mike Faber, que en 2022 se hizo con el título en media distancia. Un oro que en chicas fue para Beatriz Lalaguna, del Sestao Triatloi Taldea.

Una lista de candidatos a las primeras posiciones en la que habrá una veintena de nombres de la villa en una cita “consolidada e que repercute de xeito moi positivo na economía da nosa localidade, e tamén no eido social, coa proxección de As Pontes”, señalo López durante la presentación de la cita.