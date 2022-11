Casañ: “El Racing es, en el cómputo global, el mejor de la liga”

“A día de hoy, es el mejor equipo de los que he visto”. Así de claro habla el entrenador del Unionistas de Salamanca, Raúl Casañ, del nivel del Racing al que el conjunto que dirige visita esta tarde. “Sabe a qué juega y cómo tiene que hacerlo”, añade el preparador valenciano, que enumera varias cualidades del cuadro verde para describir su potencial: “Es un equipo muy solvente, hace largos los partidos a los rivales porque los sabe trabajar, defiende fuerte, tiene gente con experiencia en el centro del campo, jugadores verticales y con gol arriba... En el cómputo general ha sido superior a todos los rivales a los que se ha enfrentado”.



De ahí que el preparador de la escuadra charra considere muy atractiva la posibilidad de plantarle cara a un rival del que destaca que “si está en la zona de arriba es porque hace las cosas muy bien, es muy solvente y está muy bien trabajado”. Casañ, además, destaca la importancia de que el equipo ferrolano mantenga el bloque que tenía la temporada pasada, cuando se clasificó para el playoff de ascenso a Segunda. “Conserva el mismo entrenador y muchos jugadores con calidad, que hicieron las cosas muy bien la pasada campaña y que esta lo siguen haciendo”, destaca el entrenador. De ahí que, aunque sea consciente de que el cuadro verde “tiene un potencial terrible”, la victoria que el Unionistas de Salamanca logró la semana pasada permite a su escuadra afrontar este duelo “con más tranquilidad y máximas garantías”.

Intención

Casañ no plantea el partido de esta tarde contra el Racing con la intención de sumar un punto –“a mí los empates no me gustan”, explica como declaración de intenciones–. El preparador, de todas maneras, reconoce que “según se vaya dando el encuentro, a veces la igualada es buena y otras es mala”, por lo que hay que ver cómo se da el encuentro para valorar el resultado final del mismo.



Así que, partiendo de la base de que va a ser un partido complicado para la escuadra salmantina, su entrenador asegura que no lo encaran de manera diferente a cualquier otro. “No trabajamos durante la semana de manera diferente ni hacemos cosas raras”, dice antes de explicar que “lo único que seguimos haciendo es trabajar en la buena dinámica en la que estamos ahora, una actitud de mejora continua para que llegue el partido en cuestión e ir así a ganarlo”.