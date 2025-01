Carla Rioseco y Samuel Tallón destacan en Madrid

Las dos promesas del Ferrol Atletismo, Carla Rioseco y Samuel Tallón, continúan asombrando al panorama nacional del atletismo. En esta ocasión, la dupla participó en el Campeonato de España de cross sub-16 en Getafe y cosechó grandes resultados.



La primera en participar fue Rioseco en la categoría sub 16. Después de una carrera muy buena, la joven atleta ferrolana finalizó en la decimotercera posición con un tiempo de 16:43. Fue tal su rendimiento, que fue la mejor gallega de su categoría. La pena es que por equipos sólo pudo ser sexta.



A continuación, fue el turno de Samuel Tallón. El deportista del Ferrol Atletismo también tuvo una actuación destacada, a pesar del alto nivel que hubo en la división sub 16 masculina. El ferrolano finalizó en el puesto número 26 tras completar los casi cuatro kilómetros (3.944 metros) en 14:50. De esta forma, se situó como el tercer mejor atleta autonómico. Además, en la competición por equipos estuvo a punto de alcanzar el podio, ya que fueron cuartos a sólo dos puntos del tercero.

Samuel Tallón, con los representantes gallegos sub 16 | Cedida



Asimismo, en Getafe también participaron otros atletas de Ferrol y su comarca. Ellos, al igual que Carla Rioseco y Samuel Tallón, también tuvieron un gran desempeño.



En la categoría sub 20 participaron Andrea Díaz (Ría de Ferrol) y Anxo Bello (Narón Atletismo), que finalizaron en los puestos 41 y 37, respectivamente. Entre los atletas sub 23, Pedro Liste (Narón) acabó decimosexto, mientras que Carolina Santo (Ría) finalmente no participó. Por último, compitieron Pablo Otero, en la categoría absoluta masculina, finalizando en la posición número 38, mientras que Pedro Osorio, que corrió en el relevo mixto, fue décimo.