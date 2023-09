Cantero: “Si no te adaptas en Segunda, vas tarde”

El meta Cantero salvó al Racing de la que pudo ser la primera derrota de la campaña en este inicio liguero. El de Pamplona paró una pena máxima que hubiese supuesto el primer tanto en Santo Domingo y lo hizo gracias al trabajo previo de estudio del rival, así como a “decisiones que uno toma en el campo, y esta vez fue la acertada”, señaló, “estoy contento de poder ayudar al equipo. Una de nuestras claves va a ser intentar tener la portería a cero, y para eso estamos”.



Y es que el ex del Lugo, a pesar de una dura campaña el pasado año en el Eibar, “enganchó” la titularidad en el grupo de Parralo desde el primer día, gracias, eso sí, a que “estaba tranquilo, muy preparado y con sensaciones buenas”, comenta, “todas las semanas estaba entrenando a tope, somos profesionales y tenemos que estar siempre preparados. Te llegan oportunidades así y no las puedes dejar pasar”. Y el resto es historia verde.

En el último capítulo de esta, el escrito el viernes ante el Alcorcón, Cantero señaló la igualdad del duelo y que “los dos estuvimos bien plantados en el campo, sabiendo como jugamos cada uno, intentando minimizar las potencias de cada uno y se consiguió por las dos partes”, añade.

“Las jornadas no vuelven”

Y todo ello entre dos viejos conocidos que debutan este año en una categoría a la que, de momento, parece que ambos se han sabido adaptar, “si no, vas tarde”, apunta, “y las jornadas pasan y no vuelven”. Con un punto cada uno más en su casillero –que suman ocho para el Racing y cuatro para los madrileños, en la segunda y decimocuarta plaza–, el meta sigue apelando a la calma ya que “esto es muy largo, meses muy difíciles y siempre parece que tienes un partido más complicado”, comenta, “tenemos que entrenar cada díay no perder la ilusión, porque tenemos una oportunidad muy bonita”.