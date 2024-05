Ander Cantero: “Estoy muy a gusto aquí y eso se valora mucho”

Hoy fue un día de reconocimientos, y en esta ocasión el meta Ander Cantero fue el encargado de recoger el Premio Estrella Galicia como el jugador racinguista más valioso durante una campaña en la que cada uno de los futbolistas verdes tiene una parte de este galardón.



El de Pamplona, titular en todos los encuentros ligueros del Racing, señaló que “este tipo de iniciativas siempre motivan, y se agradecen”, añadiendo “el alto nivel que ha dado el equipo para que haya sido y sea una temporada bonita”. Defendiendo con corazón y cabeza la portería ferrolana, el meta verde supo resarcirse en Ferrol de una campaña a cero en Eibar en un año que “era clave, ya sabía que iba a ser muy importante. Tenía esas ganas de seguir a buen nivel y encontrarme a gusto en la portería y desde el primer partido en Elche fue así” comentó Cantero, señalando que “estoy muy agradecido a Carlos Mouriz por la confianza que tuvo en mi cuando me llamó; al míster y también a los compañeros. Ha sido un año bonito y duro”.

Propuesta de renovación

A falta de un duelo para finalizar la liga, y al igual que otros compañeros, Cantero no se manifiesta sobre su futuro en Ferrol, si bien sí que quiso señalar que “el verano pasado apostó mucho por mí y si viene una propuesta está claro que hay que escucharla, respetarla, qué opina el club y a partir de ahí se verá. Yo he estado muy a gusto, tanto en el club como en la ciudad, y eso se valora mucho y que el club tenga esa ambición, desde la humildad, y tiene que apostar por crecer”, añadía el portero, asimismo en relación a la futura creación de una ciudad deportiva.



Y eso que, tal y como confesó, cuando llegó a las filas raciguistas “mi primera idea era otra vez a picar piedra, intentar salvarnos en la última jornada como los años en Lugo... Por mi ambición sí que da un poco de rabia no haber estado peleando hasta el final por conseguir entrar en el playoff porque el equipo ha hecho muchas cosas muy buenas y podía haber llegado a estas dos últimas jornadas en otra situación. Es la pena que me queda. Hay que pelear el domingo en Andorra porque nos merecemos ser el primero de los equipos que no entra en playoff”.



Su titularidad en la meta verde se trasladó asimismo a la titularidad en los favoritos de una afición de la que sólo ha recibido halagos y a la que, asimismo, hoy quiso responder. “Es bonito cuando llegas a un club nuevo sabiendo que en años anteriores los compañeros que han estado lo han hecho muy bien, consiguiendo un ascenso. Que llegues tú y que en tan poco tiempo la gente vea cómo eres, lo que te sacrificas cada semana para tener las mejores opciones de que te salgan las cosas bien... es para estar orgulloso. Mi mayor agradecimiento”, señaló. Y, sin aclarar aún su futuro, ,el portero navarro señaló que de esta etapa en Ferrol se queda con ·”volver a sentirme importante y valorado deportivamente”.