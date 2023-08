Cantero y Cubero, a darle caña al Racing en Segunda

Al ya conocido fichaje del vasco Sergio Cubero para reforzar una “coja” posición de lateral derecho, el Racing “sorprendió” ayer con la incorporación del meta Ander Cantero Armendariz –Pamplona, 1995–, para “complicarle” las cosas a Gianfranco Gazzaniga bajo palos.

En la cuenta atrás para el regreso de la formación verde a Segunda, la entidad de A Malata sigue aumentando las piezas de su juego, con la llegada del exportero del Lugo y del Eibar, en las cuatro últimas temporadas, todas ellas en Segunda –debutó en esta categoría con el Rayo Majadahonda en la campaña 2018/19–, sumando un total de 108 partidos en la categoría. Cedido, al igual que el que será su compañero, por el Eibar por una campaña, el portero navarro vuelve a Galicia y lo hace “con mucha ilusión. Vuelvo a una tierra en la que fui feliz”, comentaba Cantero en su presentación ayer en la tienda oficial del Racing, “volver, venir al Racing es volver a ilusionarme después de un año muy duro en Eibar –no disputó ningún partido–. Y vuelvo con mucha hambre”.



Con contrastada experiencia en la categoría y conocimiento de la dureza de la misma, el nuevo portero verde apuesta por que el Racing “aproveche la ilusión de volver al fútbol profesional”, señala, “una vez aquí lo importante es no dejar pasar ningún partido, empezar desde el principio a tope y eso es lo que hay que transmitir al grupo, a la afición. Nos espera un año muy largo, muy duro, pero con una ilusión terrible”. El portero que vivió en Lugo dos salvaciones “agónicas, milagrosas incluso”, se ve ahora como un Cantero “más maduro, que ha cogido experiencia en un equipo con otras aspiraciones y que no ha dejado de trabajar ni de entrenar”.

Para el navarro, el “duelo” con Gazzaniga comienza agradeciendo “tener un sitio en Segunda División”, señala, “sólo queda venir con la máxima humildad y con ganas de trabajar desde ya. Es una competición larga y hay que estar preparado para ser importante en cualquier momento”.





“Hay nivel de sobra”

Sergio Cubero, de 23 años, pase lo que pase, siempre recordará al Racing como el equipo en el que debutó en Segunda. El de Mungia no esconde sus ganas de comenzar ya la competición en una categoría “que ya tenía muchas ganas de conocer y demostrar el potencial que puedo demostrar”, señalaba ayer en su presentación. Y es que el vasco viene preparado para pelear la posición a Demás “a darle guerra en el puesto. Aportar trabajo, que es un poco mi esencia y darle caña”.

En tan sólo dos días en Ferrol, Cubero ve un equipo en el que “hay nivel de sobra. El objetivo va a ser mantener la categoría, pero yo estoy muy ilusionado con el grupo que veo”, señala, “un grupo humano increíble y sobre todo muchas ganas”. Las primeras las suyas, aterrizando en un Racing de Parralo que ya conocía de sus duelos con el Fuenlabrada y “siempre me ha llamado la atención su forma de plantear los partidos. Me veo reflejado en ese modelo de juego y puedo aportar tanto con balón como sin, manchándome las manos defendiendo”.