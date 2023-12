La cantera de la comarca, en casi todos los podios provinciales

El calendario de campo a través dio un paso más en su desarrollo el pasado fin de semana con la disputa del Campeonato Provincial escolar de la modalidad, una competición que tuvo lugar en Pontepedriña, en Compostela, y en la que tomaron parte las personas clasificadas en las diferentes fases zonales.



La delegación local tuvo un destacado papel, sumando un total de 19 puestos de podio, tanto en individual como por equipos en la competición santiaguesa. Esta cita, previa en casi todas sus franjas de edad, a la disputa del Gallego y Estatal, vio cómo los infantiles locales sumaban cuatro de las seis medallas en juego. Así, en la carrera femenina Irene García –Cedeira– y Carla Rioseco –Ferrol– ocuparon la primera y segunda posición, al igual que Enrique García –Atletismo Narón– y Samuel Tallón –Ferrol–, sobre una distancia de dos kilómetros. Unos lugares que ayudaron a que tanto la formación femenina y la masculina ferrolana consiguiesen el tercer y el segundo lugar por entidades, con victoria del Narón B en el grupo de los chicos.



También hubo doblete local en la carrera de menor edad, la benjamín, con dominio naronés gracias a las actuaciones de Christopher Cornejo Quijada y Leo Peñas Moriceau, mientras que en femenino la medalla fue para Mireia Díaz López –Olympo As Pontes–. En la tabla por clubes, precisamente fue el club de la villa el que se hizo en esta ocasión con el doblete, al firmar la segunda posición en la clasificación masculina, seguido por el Narón, y la tercera en la carrera femenina. En alevín, el Narón se aupó a lo más alto en el ranking por entidades, con Valeria Mera y Lucas González en la posición de plata en sus respectivas carreras.



En cadete, Irma Veiguela –Ría Ferrol– Pablo Vázquez Maiztegui –Narón– se subieron al segundo y tercer escalón del podio, en una franja de edad que fue la única en la que la comarca no estuvo presente en el podio por clubes. La delegación local regresará al campo el 7 de enero en el Gallego que se disputará en Ribadavia. para sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 y absoluto, mientras que la cantera lo hará el 20 en A Rúa.