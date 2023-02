Caballé: “El Racing me renovó en la lesión, nunca me planteé salir”

El mercado invernal se cerró para el Racing con una salida, la de Dani Nieto al Atlético Baleares, y la incorporación del delantero Manel Martínez. Los rumores de otros posibles movimientos se quedaron en eso, rumores, y la escuadra verde tratará de lograr el objetivo de disputar el playoff de ascenso a Segunda con estos mimbres. Por minutos jugados, uno de los “susceptibles” de buscar otro destino era, a priori, Pep Caballé, pero ayer el jugador lo dejó claro: “Confío en mis posibilidades. Estoy tranquilo. El club me renovó cuando me rompí el cruzado y yo lo agradezco, así que nunca me planteé salir”.



Sobre la escasez de minutos, el centrocampista catalán destaca también que “los compañeros y el club confían en mí. Yo estoy entrenando bien y dándolo todo para tener minutos. Sé que está complicado, pero estoy tranquilo y haciendo bien las cosas”. Es esta una situación nueva para Caballé, que reconoce que la experiencia le ha hecho cambiar de perspectiva. “Soy una persona más madura que hace años. A lo mejor entonces no lo hubiera tolerado así, pero a esta edad lo estoy llevando bien. Lo importante es no bajar los brazos y pelear cada entreno para tener minutos”.

“Buena línea”



Tanto Caballé como Joselu quisieron resaltar el “buen momento” del Racing, algo empañado por el empate ante el Ceuta. “Esto es 1ª RFEF y está muy igualada”, subraya el jugador catalán. “En la última jornada ninguno de los cinco primeros, tanto de nuestro grupo como del otro, salvo el Castellón, pudo ganar. No supimos gestionar bien esos minutos finales, pero aun así creo que hicimos buen partido. Veo al equipo muy sólido”.



Joselu, por su parte, reconoce que “en esta categoría hay que saber guardarse un poquito atrás cuando estás por delante porque, además, tenemos gente muy peligrosa a la contra que puede hacer daño”. Con todo, considera que el equipo está “en una buena línea a pesar de los errores”.