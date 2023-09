Bezzecchi no se lamenta de la jornada a pesar de la lesión en la mano

El italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), autor del mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de San Marino, rechazó lamentarse de la jornada de este viernes, a pesar de las molestias que padece en la mano izquierda.



“Récord, sí, eso parece, pero no con una mano, con dos. Para el ‘time attack’ no molesta tanto, pero estoy preocupado para el sábado por la tarde en la carrera sprint y para el domingo, pero estoy contento, no puedo lamentarme de esta jornada”, explicó Bezzecchi.



“Intentaré hacer la pole. Sufro un poco, pero estoy bien. No he probado a infiltrarme en la mano y he sido un poco más conservador, porque si no, el sábado me puedo ir a la mierda y es mejor así, tengo que seguir con la fisioterapia que estoy haciendo”, continuó sincero Bezzecchi.



“La adherencia aquí es mejor que en Barcelona, donde daba asco y aquí normalmente siempre hay, aunque estamos buscando tener un poco menos de cansancio y el equipo ha estado muy bien, porque la moto funciona muy bien, sobre todo por la tarde, que hemos mejorado en dos o tres puntos la frenada. Estoy contento por esto”, reconoció el piloto italiano.



Sobre el rendimiento de Dani Pedrosa no dudó al afirmar que “Pedrosa es un campeón, sabíamos que es rapidísimo y aquí ha hecho test, es normal que vaya fuerte, siempre ha sido rapidísimo, no es una sorpresa y será rival también para la carrera y esta vez espero estar yo también delante”.