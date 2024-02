Belén Toimil: “Voy a intentar buscar esos 18 metros hasta el final”

En un año olímpico, la ya de por sí importante celebración del Campeonato de España, en este caso en sala, toma todavía mucha más relevancia y así será también este fin de semana en una cita estatal que, de nuevo, volverá a tener el módulo ourensano como sede.



Con una delegación de 36 deportistas gallegos en liza, varios de los nombres propios en esta competición, que buscan tanto el podio estatal como ir haciendo camino a París 2024, son de la comarca. Encabeza esta lista la plusmarquista nacional Belén Toimil –Playas de Castellón– que, si bien señalaba a este diario que “no me voy a agobiar con mínimas ni historias, voy a intentar disfrutar de la prueba y a ver qué tal sale”, ve cómo su camino en esta campaña va bien direccionado a superar, de nuevo, esos 18 metros.



Toimil, máxima favorita para lograr el título en lanzamiento de peso, viene de hacer su mejor marca de la campaña en la Copa de Clubes de Antequera, con 17,89 metros en su casillero en una cita en la que con muy buenas sensaciones “sí que me notaba que podía meter 18, pero no salió”, comentaba la de Mugardos, analizando un momento en su temporada en la que “estoy lanzando las bolas muy altas e intentando corregir eso, que vayan más direccionadas y a ver si salen. Y si no, lo vamos a intentar hasta el final”, señala con total convencimiento la poseedora del actual récord nacional –18,80 metros–.

Entusiasmada

La de Mugardos llevó a cabo en la tarde de ayer un penúltimo entrenamiento que completa con el de esta mañana, viajando a Ourense al término del mismo, de cara a dar su mejor versión mañana por la tarde –19.45 horas–.

“Tengo muchas ganas de estar ahí, el ambiente, ver a la familia, que me vienen a ver...”, señala la lanzadora, “estoy superentusiasmada”. Toimil viene de una preparación afortunada, en el sentido de no haber contado con lesiones y acoplándose a sus nuevos gestos. “Al final esto es una ciencia y hay que buscar los gestos que sean más eficientes de cara al lanzamiento”, sentencia una Toimil cuya hoja de ruta para la consecución de puntos internacionales pasa por la cita de lanzamientos de Praga el martes, en un mitin plata –”en la que estarán mis rivales a nivel europeo”–, que será su última cita en pista cubierta, dando paso a la Copa de Europa de lanzamientos el 9 y 10 de marzo.

Además

Si bien Toimil parte como cabeza de cartel local en este Nacional, también en esta misma prueba hará otra deportista con raíces de la comarca.

Así, la ceense Xiana Lago, en las filas del Ría Ferrol, tomará parte también en este concurso tras hacerse, precisamente, con el título sub 23 hace una semana. Además, de la de Mugardos y la de Cee, entrarán en liza la naronesa Claudia Rojo –Piélagos– y el ferrolano Pedro Osorio –Santiago– en las citas 60 metros vallas y 800 metros, respectivamente, con muchas opciones de entrar en las finales de estas carreras. Marta Pla –Ría– y Youssef Taoussi –Narón– completan la delegación local en las citas de 800 y 3.000 metros.

Trail: El naronés Martín Barreiro defiende el subcampeonato

En Galicia, uno de los focos de atención local será el IX Campeoanto Gallego de trail running, individual y de clubes, en Muros. Una competición en la que Martín Barreiro –Atletismo Narón– ejerce la representación local, buscando revalidar la plata del pasado año.