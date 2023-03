Belén Toimil : “Tengo mis metas para este Europeo, sin pensar en lo que hice en Torun”

La elite española del atletismo se resume este fin de semana en casi una treintena de nombres, concretamente en 29. Una breve, o larga, según se mire, lista en la que figura, una vez más, el de la mugardesa Belén Toimil –5/5/1994–.



La de la villa es una de las integrantes de la selección española que esta tarde, a partir de las 18.40 horas en la península, abre fuego en el Campeonato de Europa, con la disputa de la cita clasificatoria de lanzamiento de peso en el estadio Ataköy Arena de Estambul. Una pista en la que solo el capitán de la se­lección, Adel Mechaal, cuenta con experiencia previa y que para Toimil servirá de escenario para su duodécima internacionalidad.

León y Tenerife fueron los escenarios elegidos para preparar su pretemporada ¿cómo valora este trabajo?



Estuve en Tenerife tres semanas, desde finales de noviembre. Con mi entrenador, al solecito, había 20 y pico grados y podíamos lanzar al aire libre. En León entreno en el CAR y estamos a cubierto y está bien, nos permite entrenar con calefacción, pero lanzamos contra una red y no vemos donde cae la bola.



A nivel técnico se nos vicia el gesto al no ver donde cae... para entrenar la potencia final de lanzamiento, porque la técnica la trabajamos mucho a cubierto pero es muy útil ver donde cae para tener un poco ese “feedback” del gesto que haces y la distancia.



Una pretemporada a la que siguió un inicio de campaña muy exigente, llegando a disputar hasta tres pruebas en una semana ¿Era su idea inicial este apretado programa?



Más o menos tenía organizado competir a finales de enero pero se fue ajustando un poco el calendario a medida que llegaba la fecha porque nunca sabes si te van a coger en un meeting o en otro. Pero ya tenía más o menos en mente los que había, y a finales de enero había varios, entonces el 28 me fue a Manchester, el 31 competí en República Checa y luego me volví a León un par de días y el fin de semana competí en Alemania.



La competición en Praga fue muy bien porque hice marca de temporada en una competición oficial, 18,27 metros, y eso ya implicaba hacer mínima de la RFEA para el Europeo. Las otras dos competiciones no salieron tan bien, pero como experiencia para competir con rivales extranjeras está muy bien, porque así me acostumbro a competir con ellas y no me va a pillar de nuevas en el Europeo, el verme cara a cara con ellas porque ya he estado con ellas en otras citas. Y se nota mucho.

En España, por decirlo así, no hay quien le tosa ¿esas citas internacionales le dan el plus necesario que aquí falta?



A mí me ayuda mucho en el sentido de la competitividad en la prueba, de rascar puestos, pero sobre todo por el ambiente. No es que esté mal en las competiciones de España, pero es diferente, hablar con ellas, sobre todo no solo durante la prueba, sino previo a la prueba ,en el hotel, comer con ellas... humanizarlas, por decirlo así, que no son gente inalcanzable.



Saber que estás ahí con ellas, verte en el medio luchando por lanzar lejos. Eso es lo que saco de experiencia. Porque, además de la propia prueba, que ves a gente lanzando 19 metros, luego en los entrenamientos, en el hotel, compartes puntos de vista, opiniones... ves cómo entrenan y eso le da más naturalidad a la situación. Y desde el punto de vista de nervios previos a la hora de competir en un Europeo, ayuda mucho a no estar así, porque ya las conozco, son compañeras, no es algo que digas “ay, vengo aquí de nuevas, me sueltan al ruedo”. Es cómo, “hola fulanita, cómo vas”, es más natural, y eso es lo que saco de experiencia en estas competiciones.

En la República Checa consiguió su mejor marca de la temporada (18,27 metros) ¿eran las distancias logradas en sus entrenamientos?



No lo sé. En Tenerife aunque lanzamos para ver dónde cae,, no medimos en ningún momento, porque no estaba en época de competición, a mi entrenador no le interesaba... Yo veía que iba más lejos o más cerca, dependiendo de cómo lo hiciera, pero no sabía la marca, porque no nos interesaba saberla para no obsesionarnos. Nos centrábamos en la técnica pero viendo la potencia y la distancia, pero sin medir y en León tampoco se.



La primera noción de lo que estaba lanzando fue el 21 de enero, que me fui a Madrid a un control a competir y lancé 18,25, que fue el mejor comienzo de siempre. Lo que pasa es que esa marca al ser en un control no me valía para la mínima del Europeo, porque no era en calendario global, menos mal que luego lo hice en la República Checa.

Hace dos años de su “zambombazo” en el Europeo de Torun, ¿prepara aniversario en Turquía?



Voy a plantearme esta competición, como esta competición, individualmente, sin pensar en las anteriores. Cada una es un mundo y yo tengo mis objetivos concretos para esta, sin pensar en lo que hice en Torun, que fue una burrada. El hecho de que te salga una competición como la que me salió en Torun en 2021, no es lo normal, por eso fue tan impresionante, a nivel personal. Que vuelva a ocurrir es muy difícil, no voy a ir con la mentalidad de “voy a volver a hacer lo de Torun”, no. Voy a intentar competir en las marcas que sé que puedo competir y rascar puestos, ese es mi objetivo. Yo sé que si estoy en 17 largos, 18, que los puedo hacer, puedo estar en la final y si estoy en la final a partir de ahí lucharla a muerte, a intentar rascar el mayor número de puestos posibles para subir en la clasificación. Ese va a ser mi objetivo, lo que salga luego pues ya se verá.

Evidentemente usted no es la misma que hace dos años, ni personal ni deportivamente, ahora hay otro camino detrás...



Somos dos Belenes distintas, ni mejores ni peores, simplemente hace dos años fue hace dos años y hoy es hoy. Igual me sale otra vez un pepinazo, igual no. La técnica giratoria es muy irregular y es lo que me está pasando en estas competiciones, que en una me sale 18,25, 18,27 y en otra 17,40. Pero no porque yo valga 17,40, sino porque no me sale en la competición un buen tiro que yo esté a gusto. Entonces es que simplemente es que soy irregular. Lleva mucho tiempo y entrenamiento dejar de serlo en la giratoria y yo estoy ahí intentándolo. Es lo que estoy trabajando y entrenando para que, cuando toca medir, salga lo que tiene que salir, porque yo se que lo puedo hacer.