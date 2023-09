El Baxi Ferrol planta cara en As Pontes al Perfumerías Avenida

No hizo falta prórroga en As Pontes en el que fue el segundo amistoso del Baxi Ferrol en esta pretemporada y que tuvo el pabellón municipal de la villa como sede, coincidiendo además con la celebración de su campus, a cargo del CB As Pontes en su segundo día.



Tras doblegar al Durán Maquinaria Ensino en la prórroga el pasado 23 de agosto, el grupo ferrolano se vio las caras con el siempre favorito Perfumerías Avenida, grupo en el que Lino López formó como técnico en la primera mitad de la campaña 2018/2019. Un choque que finalmente vencieron las salmantinas por 53-77, y en el que las ferrolanas plantaron cara a su rival, especialmente un igualado inicio que sólo pudo romper un acertado tirple de, precisamente, una ex del Baxi, Alexis Prince, igualando a once puntos. A partir de aquí las de Salamanca pisaron el acelerador, cerrando este primer cuarto 15-21 y llegando al descanso con una diferencia todavía mayor, 31-43.

Estas distancias se mantuvieron también en el segundo tiempo, con el Perfumerías muy acertado en triples para poner tierra de por medio e imponerse en su tercer duelo amistoso (53-77). Anotaron por el Baxi: Mataix (3), Howard (9), Pospisilova (4), Selland (4), Marta Gómez (6), Fèqueire (4), Claudia Soriano (6), Aijanen (2) y Kalin (4). El Baxi Ferrol prepara ya la que será su presentación oficial en A Malata, que tendrá lugar el domingo a las 12.00 horas.