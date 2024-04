El Baxi Ferrol no renuncia a nada ante el campeón

Con lo hecho hasta ahora el Baxi Ferrol ya ha satisfecho, y con nota, los objetivos que tenía para la temporada. Así que todo lo que alcance a partir de ahora será hacer más grande una campaña que ya es extraordinaria gracias a la clasifiación para la Copa de la Reina, a certificar la permanencia entre la elite cuatro jornadas antes del final de la liga regular o a acceder a las eliminatorias por el título. A este cometido se dedica con la elimiantoria de cuartos de final que lo enfrenta al Perfumerías Avenida desde esta tarde –20.15 horas, A Malata–, en la que su ambición es dar la sorpresa.



Vigente campeón de la Liga Femenina Endesa, primero en la fase regular de esta temporada, cuartofinalista de la Euroliga –ronda en la que cayó ante el a la postre campeón Fenerbhaçe turco– y poseedor de una de las mejores plantillas que hay en la competición, la misión se presenta altamente complicada para el equipo ferrolano. Pero si algo ha demostrado durante todo el ejercicio es que su intención es competir siempre, sea cual sea rival y el escenario en el que juegue.



Así lo demostró el Baxi Ferrol en los dos partidos que ambos equipos disputaron durante la liga regular. En los dos ganó el conjunto de Salamanca –primero en A Malata de 25 puntos, después en el Wurzburg charro de 13–, pero el equipo ferrolano no renuncia a dar la sorpresa o, por lo menos, complicarle las cosas a un rival que se presenta con una racha de treve victorias consecutivas, lo que da cuenta de la capacidad que tiene.

Completo

Enfrente, el cuadro de la ciudad naval cuenta con todas sus jugadoras en perfectas condiciones para hacer frente a este partido. Pero, como recuerda el preparador de la escuadra local, Lino López, “tendremos que estar a un gran nivel durante los cuarenta minutos si queremos tener posibilidades”. Pero, cuando la temporada está cerca de llegar a conclusión, la capadidad físicia que ha demostrando dando su mejor rendimiento en los últimos cuartos de los partidos demuesta el potencial que tiene para lograr el triunfo.



Pero, sobre todo, la principal arma de la escuadra que dirige Lino López es la ilusión que lo acompaña durante toda la temporada. Después de haber conseguido metas que no tenía en sus planes más allá de alcanzar la permanencia, la escuadra de la ciudad naval se presenta a este partido con la intención de ponerle las cosas complicadada a su rival. Será la manera de poder acudir al partido de vuelta –que se va a celebrar el domingo en cancha charra– con posibilidades de dar la sopresa. Pero, aunque esto no fuese así, lo realizado ya en la presente temporada es algo que ya es histórico.

Claudia Soriano: “Merecemos disfrutar juntas estos partidos”

No hace demasiado Claudia Soriano (Barcelona, 2003) se fijaba en Silvia Domínguez, jugadora que hoy tendrá enfrente en el Perfumerías Avenida y a cuyo campus, que realizaba junto a Anna Cruz –a la que la jugadora del Baxi Ferrol también se ha enfrentado esta temporada– acudió varias veces. “Pero ahora ya se me ha pasado el miedo que les tenía”, reconoce antes de explicar la ilusión con la que el cuadro de la ciudad naval hacer frente a este encuentro de cuartos de final de la Liga Femenina Endesa.

¿Igual que cuando se hizo frente a la Copa de la Reina la ilusión es máxima y la presión no existe?



Totalmente. El objetivo de la temporada ya lo conseguimos hace algunas jornadas y jugar la Copa de la Reina y las eliminatorias por el título no entraba en nuestros planes. Por eso vamos con toda la ilusión del mundo a hacer lo que hemos hecho hasta ahora, lo que nos ha llevado hasta aquí... pero sin ninguna presión.

¿Que el Baxi Ferrol mantenga sus señas de identidad en el playoff es lo más importante?



Esta temporada hemos disfrutado muchísimo jugando juntas y si llegamos hasta aquí es por cómo hemos jugado. Así que no tendría sentido cambiar y pasar a ser un equipo diferente... y creo que no lo vamos a hacer. Nos merecemos disfrutar juntas dos partidos más, cuatro... o los que sean. Y lo vamos a hacer.

¿El Baxi Ferrol tiene mucho más a ganar que a perder?



Sí. El Perfumerías Avenida es un equipo que ha sido el campeón de la liga regular y se lo ha merecido. ¡Es un histórico! Pero si algo se ha visto esta temporada es que cualquier equipo puede competir contra cualquiera. Nosotros hemos competido bien contra los “grandes” y solo nos faltó creérnoslo un poco más. Pero por ejemplo el Celta le ganó al Perfumerías Avenida... así que yo confío en mi equipo, sé que vamos a competir y a pasárnoslo bien y si eso nos da para ganar, que puede ser, bienvenido sea.

¿Cuanto más tiempo esté el marcador equilibrado más cómodo estará el Baxi Ferrol?



El objetivo es que el rival llegue a A Malata, se abrume con el ambiente y se sienta un poco incómodo. Sabemos que van a meter tiros y nos van a hacer daño, pero intentaremos que lo hagan de una manera más incómoda de lo normal.

¿Cómo sintió al ambiente vivido contra el Movistar Estudiantes?



Fue muy impactante. A Malata ha sido una fiesta en todos los partidos, pero esta vez entre la previa, que se vendieron casi todas las entradas, que había un ‘speaker’ profesional... sí notamos el apoyo del público en todo momento y para esta vez tengo las mismas expectativas. ¿Si un ambiente así favorece o cohíbe? A nosotras nos ayuda, porque cualquier deportista profesional juega para llenar pabellones, para sentir que la gente confía en nosotras... y para superar la presión que eso puede llegar a generar. A mí me ilusina y me motiva.

¿Se está viendo ahora a la mejor Claudia Soriano del curso?



Yo creo que no... Esta no deja de ser mi primera temporada en Liga Femenina Endesa y todavía me queda muchísimo por aprender y por mejorar. Aún tengo que saber qué hago bien, qué hago mal, así que tengo muchas ganas de seguir mi carrera profesional, porque todavía me falta mucho por jugar en los próximos años.