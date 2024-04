El Baxi Ferrol ya está en modo playoff

El sábado fue momento de celebrar, pero el Baxi Ferrol ya está centrado en competir. El Perfumerías Avenida de Salamanca, campeón de la liga regular, será el rival al que se enfrente el equipo ferrolano –octavo–. Lo hará en una serie a ida y vuelta, que empezará el jueves en A Malata –20.15 horas– y se resolverá el domingo en el Wurzburg charro —18.00–. De ella saldrá un semifinalista de la máxima categoría femenina nacional.



“Es un rival de otra liga”, reconoció Lino López tras conocer a qué equipo se iba a enfrentar. El entrenador ferrolano, de todas formas, encara esta eliminatoria con la intención de “no perder nuestra identidad. Me iría triste si eno jugásemos igual, no defendiésemos con garra, no fuésemos generosas y que cada hiciese lo que hace bien”, recuerda. En cambio, el entrenador de la escuadra de la ciudad naval explica que “si hacemos lo que de toda la temporada, estará feliz aunque perdamos”.



“El equipo ha sido capaz de alcanzar algo inimaginable antes de empezar la temporada”, recordó Lino López, algo para lo que quiso destacar el trabajo realizado por la plantilla y el cuerpo técnico que encabeza: “Todos nos hemos desvivido para alcanzar un objetivo colectivo”. Así que, recordando que el Baxi Ferrol es el mejor ejemplo de lo que es un equipo, el preparador describe que “conseguir que las jugadoras crezcan es un éxito”.

Entradas a cinco y dos euros para ver el duelo de este próximo jueves

Cinco euros para los adultos y dos para los menores, abonados o no, es el precio estipulado por la directiva del Baxi Ferrol para presenciar el partido de cuartos de la Liga Femenina Endesa que este jueves enfrenta al cuadro de la ciudad naval con el Perfumerías Avenida. Las entradas se podrán adquirir de forma anticipada hoy, de 18.00 a 21.00 horas, en la oficina del club en A Malata; mañana y el miércoles de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas en Arauxa (Cantón de Molíns); y el jueves, de 12.00 a 14.00, también allí.

Joan Blanch: “El Universitario Ferrol nos ha aportado valores”

Seis años lleva ya Baxi apoyando al Club Universitario de Ferrol, que seguirá recibiendo la ayuda de la compañía líder en sistemas de climatización y calefacción tres más, hasta 2027. El director ejecutivo de la empresa, Joan Blanch, durante la firma del contrato que confirma esta unión, mostró su alegría por ella.

¿Para Baxi ha sido una buena decisión ligarse con el Universitario Ferrol?



Sin duda. No hay más que ver lo que hemos construido juntos y lo que nos ha aportado en aspectos como conocimiento de marca en Galicia o la transformarción de la sociedad. Nosotros proponemos soluciones de climatazación en el contexto de energías renovables y estoy convencido de que el Uni Ferrol también está transformando la sociedad dando visibilidad al deporte femenino y luchando por la equidad. Nos ha aportado valores; fuimos afortunados en encontrarnos.



¿Por qué Baxi se ha mantenido al lado del club en los malos momentos?



Baxi es una empresa que confía mucho en las relaciones a largo plazo. Nosotros siempre construimos así, porque formamos parte de un sector menos especulativo y sí más tradicional y arraigado que otros. Ya sabíamos que iba a ser así y no nos preocupaba un descenso, porque la idea era seguir a largo plazo construyendo cosas sólidas.

Tras el patrocino del Manresa masculino, ¿era clave entrar en el deporte femenino?



La apuesta se hace al mismo tiempo, porque era una cuestión de equilibrar género y territorios. Nuestra presencia en el mercado gallego es muy importante y la intenció es dar a conocer la marca en toda España. Y el apoyo al deporte femenino era lógico, era obvio, porque desde el principio sabíamos que teníamos que emparejar las apuestas.

¿Cómo ve el futuro de la relación entre el Club Universitario Ferrol y Baxi?



Nuestros miras están, sobre todo, en el mercado español. Pero todo lo que sea alimentar este proyecto con metas más altas no es malo. Pero sobre todo seguir construyendo con el mismo rigor y disciplina que hemos demostrado tener hasta el momento.