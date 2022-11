Barrero: “Venimos con ilusión”

No descarta el entrenador del Mérida, Juanma Barrero, que el partido que el equipo que dirige juega esta tarde contra el Racing sea el que lo enfrente al rival más complicado de lo que va de campeonato. “Puede ser, sí”, concede el preparador pacense antes de explicar que no decubre nada si califica al ferrolano como “un buen equipo” y el campo de A Malata como un escenario “donde es difícil puntuar”. De todas maneras, el técnico anuncia que “vamos con toda la ilusión del mundo, a intentar poner las cosas muy difíciles al rival y a intentar conseguir la victoria o, por lo menos, puntuar”.



Justifica Barrero el bache de resultados que está pasando el Racing en las lesiones sufridas por tres de sus futbolistas más importantes, el mayor conocimiento que los rivales tienen de él... y el simple hecho de que “a veces se atraviesa por rachas en las que las cosas no te salen de cara”. De todas maneras, que el cuadro verde atraviese un mal momento no significa que se conforme con nada que no sea ganar. “No soy de firmar resultados antes de viajar. Vamos, intentamos ganar... y a lo mejor cuando llevemos media hora de partido me doy con un canto en los dientes con el empate”, dice el preparador del Mérida.



“Vamos con el objetivo de hacer un buen partido, de darle continuidad al juego del equipo, a nuestra forma de manejar los partidos...”, anuncia el preparador del cuadro emeritense al poner en valor la racha de una escuadra que es la tercera mejor de las últimas siete jornadas. Además, Barrero destaca la importancia de mantener la portería a cero, algo que el Mérida ha logrado cuatro veces en lo que va de campeonato y que, a su juicio, cuando se consigue “estamos cerca de ganar... Pero también queremos crear ocasiones”.