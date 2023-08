La Baixada do Eume adelanta su celebración al día 15

La quincuagésimo sexta edición de la Baixada Internacional do Eume adelanta este año su fecha habitual de celebración. Así, esta clásica cita en el calendario tanto gallego como estatal de la disciplina, no esperará hasta final de este mes o principios de septiembre, como venía siendo habitual, si no que los aficionados podrán disfrutar de su disputa la próxima semana, concretamente en la jornada festiva del martes 15.

Un evento que presentaron ayer el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández; el edil de Deportes, Joshua Dopico y el presidente el Náutico Firrete, Ramiro Piñeiro. Con un recorrido tradicional –entre los doce kilómetros para sénior y veteranos y siete para juveniles y cadetes–, el club eumés, KDM Cabanas y Narón serán los encargados de ejercer la representación, destacando la presencia en las aguas locales de los canteranos internacionales anfitriones Iker Veiga Pérez, Óscar Juan Allegue Pena, Martín López González y Antón Cao Herva, entre los cerca de 250 palistas que tomarán la salida el martes a las 17.30 horas.

El Firrete defiende el título de la pasada edición –con el KDM en el lugar de bronce– y asimismo el oro logrado por sus palistas Santiago Cruz y Antón Rey, que fueron los primeros en cruzar la línea de meta con su K-2.

Autonómico: Cabanas, sede del Gallego infantil, Liga y Copa de kayak de mar

Antes de la disputa de la Baixada Internacional do Eume, los palistas locales tendrán un completo fin de semana, tanto para sus categorías de base como para sénior y veteranos. Un programa que comienza mañana con el Campeonato Gallego infantil de kayak de mar, así como la tercera prueba de la Liga Autonómica y la Copa Galicia de esta modalidad. Unas citas que se diputarán durante toda la jornada en Cabanas, a cargo del club anfitrión KDM. Por la mañana, desde las 11.00 horas será el turno para los más jóvenes, con un trazado de 3.000 metros y la presencia de deportistas cabaneses y del Firrete. Por la tarde, desde las 16.30, se dirimirá la competición liguera y copera, con pruebas de 10.000 y 5.000 metros.

Al día siguiente, el calendario del Circuito Deputación Provincial da Coruña vivirá una nueva prueba, tras la celebrada la pasada semana en Ames. La cuarta cita coruñesa se disputará en las aguas de Miño, y de nuevo contará con una nutrida presencia de palistas del líder Firrete, KDM Cabanas, Grupo Xuvenil pontés y Piragüismo Narón.