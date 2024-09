El arte de ser racinguista y universitario, en acuarela

El Museo del Prado y el COE unieron fuerzas el pasado verano en la exposición “Del fuego de los dioses a los valores del deporte” para inspirar a un equipo español a punto de comenzar su andadura en los Juegos Olímpicos de París. Un vínculo de arte y deporte –unos mundos aparentemente poco relacionados–, que en Ferrol ha quedado plasmado en las acuarelas realizadas por el, por las tardes artista local y por la mañana empleado en la Tesorería de la Seguridad Social –asimismo dos mundos a priori” contrapuestos”, como señala él mismo– Rafael García Climent.



Entrar en ”A Vella Fábrica de Lapis” y encontrarse con el delantero racinguista Álvaro Giménez o la actual capitana del Baxi Ferrol Ángela Mataix supone descubrir otra visión de lo que estos dos clubes han traído a la ciudad. Una serie de láminas resultado de la ilusión que se vivía, y se vive, con los logros de estas dos entidades y que empapaba, incluso, a aquellos a los que la afición deportiva no ocupaba mucho espacio en su agenda, como es el caso de García Climent.

“Yo no soy muy de deportes”, señala entre risas el pintor, “las hice con mucha ilusión y estoy muy contento. La temporada pasada se dio la coincidencia de que tanto a Racing como Baxi les estaba yendo muy bien y dije ¿por qué nadie pinta una serie de deportes?” Y así lo hizo.

La alegría de los lunes

La ilusión por el buen hacer de los pupilos de Cristóbal Parralo y de las jugadoras de Lino López se traspasó a la acuarelas de García que se sorprendió de la acogida y reacción de la gente ante su obra. “¡Ese es fulano! me decían conocidos ¿cómo hiciste eso?”, le preguntaban.

“En los ojos del espectador notas otro interés respecto a otras cosas que hago... me llamó la atención esa reacción por parte de la gente y lo pasé bien con el tema. No es habitual verlo en formato pictórico, en fotos sí, y tiene otro valor al estar hecho a mano”, confiesa este artista que, al mirar sus obras, poca gente diría que su carrera más “en serio” sólo lleva diez años en marcha.



El ambiente vivido por toda la ciudad incluso para una persona que no siga en exceso estas competiciones era palpable. “Había mucha alegría en la gente, lo notas. Es una alegría muy pedestre, llegar el lunes al trabajo, que ya es duro de por si, y notar a la gente contenta. Y dices, esto es muy bonito, porque son pocos los temas que, por igual, den alegría a todo el mundo”, señala García Climent.

¿Segunda parte?

Sus acuarelas no sólo captan a nombres propios de Racing y Baxi, sino, y especialmente, a una afición verde que llenaba, y llena, las calles y el estadio de la ciudad naval. Con fotografías como punto de partida –elegidas por su “plasticidad”–, y si bien “hay un mundo de imágenes, pintables no hay tantas”, sus “favoritas” son aquellas que captan a la anónima pero ruidosa y visible marea verde.

“Me gusta pintar a gente aleatoria, no particularizar... algunas son de aficionados por la calle y eso lo que más me gusta hacer, el ambiente...”, relata García Climent, una afirmación extrapolable asimismo a otros temas como su gusto por retratar a, por ejemplo, personas en salas de espera o en aeropuertos. “Me gusta, no sé el motivo”.



Y si bien este serie realizada la pasada campaña está cerrada, no descarta volver a coger los pinceles, en caso de que “ si alguien me dice que vio las acuarelas, le gustan y me encarga una... se la puedo hacer, claro”, señala y, asimismo, si se da el caso de que este año reviva esa ilusión que, como impulso inicial, le llevó a esta primera creación.

“Al Baxi le está yendo bien en el tema europeo...”, reflexiona para a continuación bromear con que “nunca supe tanto de deportes como ahora. A lo mejor pinto alguna más, pero depende de lo que vaya pasando”. Así que en esta particular versión de “elige tu propia aventura”, la de Climent depende, en este caso, de las, casi, seguras alegrías que Baxi y Racing darán a la ciudad. Todavía queda mucho.