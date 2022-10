Un arranque liguero sin comparación

Ocho jornadas le ha costado esta temporada al Racing alcanzar lo que la pasada le llevó quince. La victoria sobre el Ceuta eleva el casillero de puntos del equipo ferrolano a 22, una cifra a la que la campaña anterior no llegó hasta el empate ante el Deportivo de principios de diciembre. O sea, que el cuadro verde supera este curso sensiblemente lo que hizo en el anterior, en el que al término de la octava jornada no llevaba más que once puntos, la mitad que ahora.



La derrota sufrida por el Linares Deportivo en Riazor, además, deja al Racing como único de los cuarenta equipos de la categoría que aún no ha perdido. Y eso hace que la plantilla racinguista esté contenta. “¡Como para no estarlo después de sumar siete victorias y un empate!”, reconoce el exterior Heber Pena, que destaca que “todo el grupo está en un buen momento... y a ver si seguimos en esta línea”. Eso sí, advirtiendo de que “hay que ir partido a partido, porque en esta categoría todos los encuentros son complicados”.



Mantener habitualmente la portería a cero –la del Alfonso Murube fue la quinta vez en el campeonato en que el Racing no encaja– es otra de las razones que explican el buen momeno en el que está el cuadro verde. “Es que el nivel de Gazzaniga y de los defensas está siendo espectacular”, destaca Heber Pena de un equipo que es el menos gol eado de la categoría, con solo cuatro tantos recibidos. “No encajar es clave, porque con la gente que tenemos arriba siempre vamos a tener alguna oportunidad para marcar”, dice Heber Pena.

Dinámica



Entra ahora el Racing, con el partido que lo enfrenta este sábado al Córdoba, en una fase de la competición en la que se enfrentará a rivales de más nivel. “Vienen partidos difíciles... pero la verdad es que estamos muy bien”, explica al respecto Heber Pena. De ahí que indique que “ya que jugamos en casa, esperamos hacer bueno el triunfo de Ceuta”.



Será la forma de seguir engordando el casillero de puntos del Racing con vistas a mantenerse en la primera posición de la tabla clasificatoria. De esta manera, el cuadro verde seguirá haciendo bueno su nivel sobre el campo.