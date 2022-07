Amatriain y Odriozola son los candidatos al triunfo final

Ayer se celebraron las semifinales en categoría masculina del Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2022.



La primera de ellas enfrentó al vasco Adur Amatriain y al canario Luis Díaz. Ambos dieron lo máximo de sí, pero fue finalmente el vasco, y ganador de la última edición quien adelantaba en el último segundo y avanzaba a la final.



En la segunda semifinal se enfrentaban en español Kai Odriozola y el francés Tiago Carrique. Estos dos jóvenes surfistas llegaban a las semifinales con muy buenas puntuaciones, pero en esta última serie ha sido el español el que se ha impuesto y continúa avanzando.



Además, durante el día han tenido lugar multitud de actividades en el recinto del Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2022. Desde una limpieza de playa a cargo de We Sustainability y Cabreiroá, con el apoyo de la Ludoteca Corresponsables; diferentes talleres a cargo de Vithas; clases de skate en la pista instalada y diferentes actuaciones musicales.



Hoy se coronarán los campeones de esta edición, con la competición comenzando a las 11.00 horas para la disputa de las semifinales en categoría femenina. .

El máximo respeto



El Abanca Pantín Classic Galicia Pro celebra su 35 aniversario con una nueva y exclusiva colección de ropa que proyecta la filosofía del evento: el máximo respeto por el medio ambiente.



Apostando por colores fluor y estampados, la diseñadora valdoviñesa Ana Pena relata el proceso de inspiración, diseño y creación de esta nueva colección de ropa. “Yo he crecido con el Pantín Classic desde pequeñita, y he visto la evolución de todo. El año pasado se me dio la oportunidad de diseñar la colección, fui valiente, lo hice y, este año repetimos en el 35 aniversario”, decía.



La colección esta hecha a partir de la sinergia entre Abanca y Ecolife Yarns by Belda Llorens. Esta marca alicantina, especializada en le fabricación de hilaturas, produce hilos a partir de poliéster reciclado.



“El color del hilo le viene dado por el de los residuos que se han reciclado para crearlo”.nosotros”.