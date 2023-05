El Alzira destroza a O Parrulo (5-8)

O Parrulo tendrá que ganar el próximo sábado en Alzira si quiere llevar la primera eliminatoria de ascenso a División de Honor al partido del desempate, tras encajar esta tarde una derrota incontestable (5-8) ante el conjunto de Braulio Correal, que fue mejor tras los primeros diez minutos de juego.



En la mejor entrada en A Malata esta temporada, la puesta en escena del equipo de Marrube fue eficaz en el arranque, optando por una presión alta y esporádicas incursiones del portero-jugador. El primer aviso, sin embargo, fue de un omnipresente Castejón, tras recibir un balón a la espalda de la defensa local –acción que se repetiría varias veces a lo largo del encuentro– que finalizó con un tiro desde fuera del área que despejó Coro.



Pese al susto, O Parrulo tomó la manija. Adri asumió la responsabilidad, primero con un disparo que paró el meta valenciano y, después, con un cañonazo al larguero en un saque de falta. Fueron el preludio del tanto ferrolano. Adri puso un balón al desmarque de Hélder por banda izquierda y este dejó atrás a su marca para batir con un tiro cruzado al portero visitante. El equipo de Marrube parecía encarrilar el choque y, de hecho, las tres ocasiones siguientes tuvieron color local, aunque ni Adri, ni Iván Rumbo, ni Novoa pudieron subir el segundo gol al marcador.



Hasta ahí llegó la superioridad de O Parrulo, que comenzó a bloquearse ante la intensidad defensiva de los de Correal. Los visitantes subieron la línea de presión y dispusieron un entramado defensivo que provocó que los ferrolanos no pudiesen llegar con claridad a las inmediaciones del área contraria. Por el contrario, el Alzira comenzó a coleccionar ocasiones. Entre Peiró y Carlitos desarbolaron a su contrincante. Fue precisamente este último el que puso el empate con un golazo de falta a la escuadra de la meta defendida por Coro en el minuto 11.

El tanto cayó como una losa sobre O Parrulo, que al minuto siguiente encajó un nuevo gol que los colegiados no vieron al interpretar que el balón había sido repelido por el larguero y no por la lona de la red. El banquillo visitante no daba crédito, aunque el enfado se aplacó al minuto siguiente con el primero de los cuatro goles de un Peiró de otro nivel. El jugador del Alzira robó el balón en la presión alta para plantarse ante Coro y batirlo por bajo. El tanto hacía justicia a la superioridad de la escuadra visitante en ese tramo.



El tiempo muerto solicitado por Marrube no mejoró la situación; al contrario, el Alzira pudo ampliar la ventaja gracias a la movilidad de sus jugadores, pero ni Pedro García ni Peiró fueron capaces de marcar. Pese a su inferioridad, O Parrulo empató en un doble penalti transformado por Adri al segundo intento.

Dos goles de inicio

La inyección de moral del tanto antes del descanso parecía presentar un nuevo partido en la segunda mitad, pero nada más lejos. El Alzira salió más intenso en la reanudación y Peiró supo materializar esa actitud, primero en un contragolpe tras robo y, después, con una buena acción individual por banda izquierda tras deshacerse de Hélder.

Marrube volvió a poner en pista el portero-jugador y ese empuje acabó por dar frutos en una buena jugada que finalizó con un tiro de Rumbo que la defensa del Alzira introdujo en su portería. El partido se convirtió entonces en un breve intercambio de golpes que cerró Naranjo con un gol al segundo palo. Pese a ello, O Parrulo no dejó de intentarlo y fue Wilson Francia el que volvió a apretar el electrónico tras una combinación. Un tiro de Adri que sacó involuntariamente Kevin Chis en la línea de gol pudo cambiar el encuentro, pero eso no sucedió y el Alzira volvió a mostrarse superior en los minutos siguientes. Sacó partido de su eficacia en la defensa del portero-jugador para batir hasta tres veces –Peiró de nuevo, Castejón y el portero Serra– a Coro. Hélder, en los últimos segundos, recortó distancias con la quinta diana local, una anécdota en un partido en el que el Alzira fue mejor.

Ficha técnica:

O Parrulo: Coro, Hélder, Adri, Novoa, Wilson Francia –equipo titular–; Rubén Orzáez, Iván Rumbo, Kevin Chis, Charly y Keita.

Family Cash Alzira: Porky, Carlitos, Peiró, Castejón, Javi Sena –equipo titular–; Joan, Rubi, Pedro, Naranjo, Serra, Gabri Pastor, Gustavao y Parreño.

Goles: 1-0, min. 5: Hélder; 1-1, min. 11: Carlitos; 1-2, min. 13: Peiró; 2-2, min. 20: Adri; 2-3, min. 21: Peiró; 2-4, min. 22: Peiró; 3-4, min. 27: Iván Rumbo; 3-5, min. 30: Naranjo; 4-5, min. 34: Wilson Francia; 4-6, min. 37: Peiró; 4-7, min. 38: Castejón; 4-8, min. 39: Serra; 5-8, min. 40: Hélder.

Árbitros: Francisco Javier Marazuela y Daniel Ontañón. Mostraron tarjeta amarilla al entrenador visitante.