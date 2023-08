Álvaro Giménez: “Estoy listo, ahora es ya ir pillando minutos”

El ilicitano Álvaro Giménez está listo para entrar en liza. Así lo manifestó señalando que el broche a su puesta a punto tras varios meses parado, a nivel competitivo, se encuentra al “80 o 90 por ciento. Ahora es ya ir pillando minutos”, señala el delantero, “al final cuando no juegas no es el mismo ritmo y además llevo tanto tiempo... cuando el míster quiera y decida darme minutos, empezaré a volver a sentirme futbolista”.



Y es que ese el objetivo a nivel individual del de Elche, mientras que como equipo, Giménez espera “ayudar en lo máximo posible, y si puede ser con gol, mejor”. Un regreso oficial al terreno de juego para el que tendrá que medir fuerzas con Manu Justo y Merino por hacerse con un hueco en la vanguardia verde. Señé, Losada, Álex López y Heber Pena son los nombres a los que quiere unir el suyo Giménez como anotador, ahora que “cada día me veo bien, ya soy el que era antes y estoy contento de poder empezar a jugar”, apunta.



Y es que la travesía por el desierto del ilicitano tras su salida de Cádiz ha sido “dura y aunque haya podido trabajar solo, hasta que no vuelves a entrenar con un equipo no lo notas y no valoras lo que tenías antes”. Una senda en solitario que terminó con su llegada al vestuario verde, esperando ahora asimismo el final de su barbecho en competición, y todo ellos desde un grupo racinguista que “somos una piña y eso se refleja en el campo. Para que un equipo vaya bien y pueda aspirar a ciertos objetivos, esto tiene que ser así”, sentencia. Giménez puede volver a sentirse futbolista mañana ante un Alcorcón en el que militó hace varias campañas. “Es un campo complicado y tenemos que ir con las mismas ganas”.

Bajas: Dos o tres semanas de recuperación para Chuca y Nacho Sánchez

Con sendas microrroturas fibrilares en sus aductores, Víctor Moya, Chuca, y Nacho Sánchez no podrán formar con el equipo en las próximas dos o tres semanas, período en el que se estima su recuperación, después de las pruebas a las que fueron sometidos esta semana. El primero sufre esta lesión en su pierna izquierda y el segundo en la derecha.