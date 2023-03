Un Alvariño “más fuerte que nunca” ya está en la selección

El camino hacia la medalla olímpica tan ansiada por el pontés Miguel Alvariño cerró el pasado fin de semana su primera etapa. El arquero local acabó el maratoniano proceso clasificatorio para la selección española de arco recurvo como el mejor de los participantes y lo hizo, además, batiendo su propio récord de España en el campo de San Sebastián, en Madrid.



Alvariño sumó un punto más a los 692 conseguidos hace poco más de un año, asimismo en otra de las citas clasificatorias, firmando una cifra de 693 que el de As Pontes quiso agradecer por “trabajar cada día con un equipo que saca mi mejor versión”. “La programación que teníamos iba ya en esa línea”, apunta su entrenador Xaquín Mira, “el cambio en la parte física ha sido muy importante, Maikel está más fuerte que nunca”, añadiendo que estas cifras, incluso, se retrasaron un poco al haber finalizado la campaña anterior muy tarde –Alvariño disputó la final de la Copa del Mundo a mediados de octubre–. Con el broche de plata logrado en México, el de As Pontes comenzó su proceso de cambio de cara a un ejercicio en el que entrar en la selección suponía, además, acercarse un poco más a los Juegos Olímpicos de París 2024. Si bien, Alvariño no quiso dejar margen de duda sobre su presencia en este equipo, especialmente para disputar el próximo Campeonato del Mundo de Berlín que repartirá, precisamente, los billetes olímpicos.



Solo el primero del ya finalizado clasificatorio se aseguraba su presencia en esta competición, así como en los trofeos internacionales y ahí fue donde Alvariño puso el foco. Ahí y, como señala también su técnico, en llegar en su mejor momento de forma a la prueba alemana, a dirimirse a finalies de julio y principios de agosto.

El pontés mantuvo sin problemas su condición de primero, pero el protagonismo en el campo madrileño fue también para otro arquero de la villa, Daniel Castro. El olímpico en Tokio 2021 inició esta última prueba en una alejada séptima plaza, y con escasas opciones de dar el salto a la parte alta. Sin embargo, Castro dio la sorpresa y subió a la cuarta plaza,. “Estoy muy contento porque tiré muy bien los últimos tres días de competición, remontando tres posiciones”, señala el pontés, “era o quedarme fuera o apretar y clasificarme”. Y eso hizo. “Me sobrepuse a la situación y me siento preparado para lo que sea que venga, con muchas ganas y motivación”, apunta.

Hoy, Turquía

Con su nombre ya formando parte, un año más, del equipo nacional de arco recurvo, Alvariño inicia ahora un calendario de competición internacional que arrancará, precisamente, hoy con el “round” del Kahraman Bagatir Spring Arrows en Turquía. Una cita con importantes alicientes, ya que se disputará en el mismo campo que tendrá lugar la Copa del Mundo del Antalya en poco más de tres semanas y en la que, además, estará el número uno del ranking mundial, el brasileño Marcus D’Almeida.

También estará en esta prueba turca Daniel Castro, así como Pablo Acha, segundo en la tabla del clasificatorio, seguido por el zaragozano Andrés Temiño. Todos ellos ya en el equipo estatal, con una cuarta plaza que será designada por decisión de la Federación Española –y en la que tiene puestas sus esperanzas Castro–.