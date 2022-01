Alonso y Pacio se estrenan como ganadores en la Carreira Popular San Xiao

Estrena campeones la Carreira Popular San Xiao. En su trigésimo octava edición, disputada ayer con salida y llegada en el pabellón de Esteiro y que se desarrolló, con unas magníficas condiciones meteorológicas, por el centro histórico de Ferrol, el vallisoletano Víctor Alonso –afincado en A Coruña– y la naronesa Begoña Pacio inscribieron por primera vez su nombre en la nómina de ganadores. Fueron los más rápidos en recorrer los 10.000 metros de que constaba un recorrido que completaron más de cuatrocientos atletas.





Enseguida la carrera masculina se convirtió en una lucha a tres entre Víctor Alonso, Jonathan Fernández y Esteban Díaz. Incluso, cuando solo se llevaban recorridos tres kilómetros, Alonso se separó de sus rivales para dirigirse en solitario hacia una línea de meta que cruzó con un tiempo final de 32:05, lo que le hizo aventajar en casi cuarenta segundos al nedense Fernández y cerca de cincuenta al pontés Díaz, que fueron segundo y tercero.





El corredor pucelano, enrolado en el Vicky Foods Athletics –club fundado por el exatleta Isaac Viciosa al retirarse–, reconoció al final de la prueba que el triunfo responde al buen estado de forma en el que se encuentra en la actualidad. En su segunda participación en la prueba ferrolana, Alonso aseguró que el de la ciudad naval es un recorrido “duro”, aunque el buen tiempo reinante en Galicia en los últimos días le permitió “disfrutar” de lo que pudo ver de la urbe.





Superioridad

En cuanto a la carrera femenina, pareció cómoda la victoria de Begoña Pacio –principal favorita al triunfo tras imponerse hace poco más de un mes en el Memorial Adolfo Ros-Volta á Ría. De hecho, la atleta naronesa marchó destacada del resto de rivales hasta cruzar una línea de meta con un tiempo de 40:02, lo que le hizo aventajar en alrededor de veinte segundos a María Cabadas y Tania Estévez, que fueron segunda y tercera en la clasificación, respectivamente.





“Desde el principio me vi sola en cabeza y por eso no me preocupé de nadie más”, dijo la atleta al poco de cruzar la línea de meta en su primer título en Ferrol, ya que en anteriores ocasiones se vio superada por la aresana Paula Mayobre. “Lo malo es que el recorrido tenía demasiado adoquín; menos mal que no había humedad”, lamentó la ganadora.