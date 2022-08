Álex López: “Tenemos que creer en el trabajo que se está haciendo”

Pocos futbolistas sienten el Racing como lo hace Álex López (Ferrol, 1988). Formado en las categorías inferiores del club verde y con él siempre en su pensamiento cuando jugó lejos de la ciudad naval en Primera, Segunda o en el extranjero, el mediocentro se prepara ahora para su cuarta campaña en el equipo ferrolano con el objetivo de retornar a la categoría de plata nacional. Para ello espera que el conjunto de la ciudad naval dé un paso adelante más... pero manteniendo las señas de identidad que ya mostró el curso pasado.

¿Qué valoración hace de lo que va de pretemporada?

Buena. Es importante mantener una base importante de jugadores de la pasada temporada y que los nuevos se vayan adaptando bien. Cada vez nos conocemos más, le estamos metiendo carga a las piernas, en los partidos ganamos ritmo de juego para llegar al primer partido de liga en las mejores condiciones... En realidad todo está siendo muy positivo.

¿Entra poco a poco el gusanillo de volver a competir?

Siempre. Cuando estás de vacaciones y pasan las semanas estás deseando que empiece la pretemporada; cuando empieza la pretemporada esperas que pasan los días y que llegue el campeonato... Pero todo tiene su proceso, lo que estamos haciendo ahora nos viene muy bien y nos va a permitir llegar muy bien al inicio de la competición, que es lo importante.

¿Hay que hacerla caso a los resultados de la pretemporada?

No. Por mucho que se intente explicar, en realidad la pretemporada es complicada: a veces llegas a los partidos después de una carga de entrenamiento muy grande y las piernas no van... Pero son cosas previstas, que el cuerpo técnico tiene controlado y lo que de verdad importa es la liga. Ya tengo experiencia en pretemporadas: las hubo en las que perdíamos todo pero en la liga ganábamos y al contrario. No hay que darle importancia. A todos nos gusta ganar, pero solo sirve para mejorar como equipo.

¿Que al grupo 1 vengan descensos potentes de Segunda (Fuenlabrada y Alcorcón) y ascensos importantes de Segunda RFEF (Córdoba o Pontevedra) dificulta las cosas?

Los que bajan de Segunda lo hacen con potencial económico por el seguro de descenso. Además, como llevan varias temporadas en la categoría de plata tienen más facilidad para fichar. Algunos de los que han subido son históricos... Pero siempre me quiero enfrentar a los mejores, aunque la competición va a ser exigente y pasaremos por todos los estados de ánimo posibles. Estamos esperanzados aun sabiendo de la dificultad del reto, porque sabemos que vamos a montar una plantilla competitiva y nos hace ilusión seguir creciendo, porque ya nos hemos convertido en equipo de playoff y hay que creer en lo que hacemos.

¿Qué puede ofrecer el Racing ante los rivales que tiene?

Considero que el grupo que tenemos, manteniendo su base, es muy sólido y estable. Es importante mantener la tranquilidad, creer en el que trabajo que se está haciendo, como pasó la pasada temporada aunque el comienzo no fuese muy bueno. Esta vez vamos a tener un nivel alto, una plantilla competitiva en todos los puestos y que el nivel de exigencia sea alto nos va a beneficiar a todos y, sobre todo, el equipo.

¿Mejorar el nivel dado al comienzo de la pasada temporada será una de las claves?

Sí. Es importante que no seamos tan irregulares como al principio de la temporada pasada, sino lograr buenos resultados que nos permitan estar bien situados y no tener que hacer una segunda vuelta impresionantes como la de la pasada campaña. Pero lo importante es llegar bien situado a las diez-quince últimas jornadas, porque ahí es donde se va a jugar todo. Pero, por ahora, centrados en llegar lo mejor a la primera jornada para sumar los tres puntos ante un rival que viene de hacer playoff.



¿Espera cambiar las lágrimas de tristeza del último playoff por las de alegría si se acaba consiguiendo el ascenso?

Ojalá. Aquel momento [la derrota ante el Nàstic de Tarragona en Balaídos] fue triste. Pero lo positivo fue ver la comunión con la afición, que tanta gente se involucrase con el equipo, la ciudad, la comarca... fue importante. Todos tenemos el sueño de ascender para volver al fútbol profesional así que, cuantos más seamos y más juntos estemos, y no solo cuando las cosas van bien, seguro que lo vamos a lograr.