Álex López habló con dureza tras la derrota: "Non somos capaces de ser un equipo forte"

“Moi castigado”, lograba decir el capitán de la nave verde sobre cómo se sentía tras un partido que lo dejó sin saber qué decir. “Non queda otra que asumir, estamos facendo as cousas moi mal”, declaró esta noche, “tiñamos moita distancia entre nós, entre as diferentes liñas, non atopabamos xogadores libres para xogar e ter posesións longas”, explicó López, que llegó a calificar el 1-0 del descanso como “un milagro”.



Salieron con más ánimo y confianza al campo tras el descanso, “para darlle a volta, pero logo sucede o que nos leva pasando... os duelos, os pequenos detalles, non somos capaces de ser un equipo forte e á mínima métennos gol”, evaluaba con dureza. Con todo, afirmó que “inténtamolo ata o final”, consciente de que tendrán que permanecer fuertes y dar lo mejor de sí por el club y la afición, a quie sabe que cuesta pedir paciencia en estas circunstancias. Estos días, les tocará recordar “o difícil para nós que foi chegar a esta categoría".