Alejandro Menéndez: "Las áreas definen lo que es ganar un partido"

Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol, habló sobre la nueva derrota que encajó su equipo, esta vez ante el Huesca tras haber empezado ganando.

Valoración del partido: "Empezamos ganando. Con el marcador a favor tuvimos dos acciones para hacer el segundo gol. Tuvimos una buena disposición en el campo y bien ordenados. Defendimos bien, pero cometimos un error. No logramos cerrar un ataque de ellos y al final 1-1. Tras este empate, pudimos hacer el 1-2, pero el balón no entra y luego sale el 2-1 en otra acción aislada tras una situación en la que hemos sido blandos. A partir de ahí, el Huesca ha hecho catorce despejes dentro de su área. Hemos llegado con opciones de hacer gol. Otra vez vuelve a influir la acción individual porque no somos contundentes y eso marcó la diferencia. El Huesca tiene mucha pegada con Soko. No hemos hecho mal partido, pero las áreas definen lo que es ganar un partido".

El impacto psicológico del 1-1: "Cambia el partido. La pegada marcó la diferencia. Nosotros no podemos tener tantas ocasiones como ellos, pero han sido letales. De tres ocasiones han marcado tres. No hay nada que decir. La individualidad ha marcado el partido".

Falta de calma: "Creo que el equipo ha estado bien. Ha habido momentos mejores y otros menos buenos. Ha llevado el peso del partido. Ha sabido controlar las transiciones del Huesca. Los errores se pagan. No podemos permitirnos tener un error. Es cierto que el equipo dio la cara, trabajó mucho y llegó mucho por fuera. La mejor definición del Huesca le da la victoria".

Los cambios: "Álvaro Sanz aporta muchas cosas. Nos aporta buena visión de juego y frescura. El Huesca se echó atrás buscando cogernos a la contra. En ese momento, nos vino bien Álvaro para combinar más arriba. El equipo ha hecho un buen partido, pero no se puede ser tan blando atrás. Creo que la capacidad de gol del Huesca es muy grande".

Nueva derrota: "El partido del miércoles está ahí. A los de abajo nos cuesta ganar, pero tenemos que seguir trabajando y no cometer errores. No podemos bajar los brazos. No somos un equipo que está muerto. Hay que buscar la victoria. Entiendo que el equipo quiere. Ahora recuperamos a gente y tenemos argumentos para ganar. El equipo no tiene mal comportamiento. En los saques de banda, no hay que cometer errores. Son cosas que no nos podemos permitir".

Reaparición de Brais y Álvaro Giménez: "Va llegando gente que nos va a ayudar mucho. Tienen cualidades para mejorar el equipo. Tenemos herramientas para ir ganando partidos. Hay que ser muy disciplinados en las tareas defensivas".

La mala dinámica: "Si ves el partido de hoy, no parece que un equipo está hundido y otro está jugando por estar en el playoff. Es la dificultad que tiene esta categoría. Cualquiera puede ganar a cualquiera. En ningún momento hubo una diferencia de juego entre el Huesca y el Racing, pero los detalles marcan la diferencia".