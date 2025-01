Alejandro Menéndez: "Es absurdo mirar la clasificación porque no nos va a dar ninguna solución"

Alejandro Menéndez, entrenador del Racing de Ferrol, aseguró que su equipo simplemente se tiene que centrar en conseguir la victoria ante el Burgos y no pensar en la clasificación. Además, indicó que se encontró un equipo con muy buena actitud y que casi ha asimilado su idea. Por último, también habló sobre la posibilidad de suspensión del partido, pero "no depende de nosotros, sino de la Liga".

Enfermería: "Creo que Brais (Martínez), la semana que viene, ya se puede incorporar. Fran (Manzanara) la siguiente más, pero tenemos que ver. Luis (Perea) en la siguiente ya entra con el grupo y Álvaro (Giménez), de momento, esta semana que entra, no va a estar".

¿Qué actitud se ha encontrado?: "El equipo, con mi llegada, entiende que pueden jugar todos. He visto muy buena actitud y no siempre es así. El trabajo de la semana, a medida que iba transcurriendo, ha sido mejor. Ha ido con más fluidez. He ido alternando la idea que queremos y lo que nos vamos a encontrar mañana contra el Burgos. El equipo ha ido cogiendo la idea. Han sido cuatro sesiones y más no se puede hacer. He visto que el equipo ha cogido la idea más rapido de lo que yo creía. Estoy contento".

Un equipo diferente: "Yo creo que vamos a ver un equipo diferente. Lo que no sé son los minutos. Está claro que Zamora no se ganó en una hora. Es difícil, en cuatro sesiones, que se va todo en los noventa minutos. No tengo dudas de que el equipo va a salir con mucha frescura. Se va a ver una idea que he intentado transmtir. Creo que la han asimilado bien. Tengo confianza en que se va a ver un equipo fresco, que no va a salir pensando en el último resultado".

Un mal rival: "Está claro que el partido pueden ser cuatro puntos, por el golaverage. Se hace un poquito más importante. Al final, nosotros tenemos que buscar hacer 31 puntos y si son los tres de mañana pues muchísimo mejor. Cuanto antes lleguen los resultados, más se asentará la idea en el vesutario. Todos queremos ganar. No he pensado en ganar. Hay muchísimas jornadas y hay que buscar el objetivo de depender de ti y hacer 31 puntos. Yo estoy pensando en ganar. Vamos a tener que buscar la victoria durante todo el partido. Para nada estoy pensando cómo va a acabar el partido. Es absurdo mirar la clasificación porque no nos va a dar ninguna solución. Hay que arrancar y empezar a competir cuanto antes. Es un partido muy importante, pero no definitivo".

¿Qué Burgos te esperas?: "El Burgos es también un equipo que también ha sufrido un cambio de entrenador. Es un equipo que, precisamente, ha tardado en coger la idea y en arrancar para coger resultados. Ahora mismo, se está viendo un poco la idea que pretende Ramis. Tiene una idea muy clara. Entiendo que tiene la energía para salir de ahí y que va a venir muy entera. Es verdad que no tiene unos números muy buenos fuera de casa, pero creo que lo van a ver como un partido muy importante. Es un equipo muy peligroso. En esa fase de crecimiento, aunque sea lenta, es un equipo que no va a dejar nada al azar. Tenemos que estar bien. Hacer un trabajo de equipo y entre todos, ser lo suficientemente consistentes, para no penalizar. Tenemos que estar pendientes de los pequeños detalles. La clave del partido será penalizar poco".

Posible suspensión del partido: "Nos beneficiaría. Está muy claro que ganar tiempo, para mí, es muy importante. No estoy pensando en ello. Mañana, a las 18.30 horas, hay que salir muy enteros".

Importancia de la victoria: "No nos condiciona la necesidad de ganar. Afrontamos el partido entendiendo que es un proceso de minutos. Tenemos a favor el factor campo. Hemos trabajado para pensar en hacer muchas cosas en el campo para ganar. Tienen que ocurrir cosas. Buscar ocasiones de goles, haber robos de balón. Tienen que haber muchos argumentos sobre el terreno de juego para que pasen cosas. Yo les he dicho que en el lugar de penar en el resultado final, hay que pensar en todo lo que hay que hacer para ganar".

La táctica del Burgos: "Espero un Burgos que va a jugar con un 4-4-2 con dos líneas muy juntas. Va a defender muy bien y salir al contraataque. Buscará sorprendernos con robos, ganar espacios corriendo y llegar a base de contraataque".

Situación de Naïm García y Erick Cabaco: "Naïm me parece un refuerzo muy importante. Erick está en la convocatoria, pero no está la cien por cien y no va a jugar de mano. Naïm me parece un jugador muy interesante, pero no sé si va a jugar de mano o no. No suelo decir la alineación por semana para elevar un poco la motivación del trabajo. La suelo decir antes del partido. No puedo decir si va o jugar o no, pero yo lo sé. Va a contar con mintos entendiendo que va a ir bien el partido".

Importancia de hablar con los jugadores: "Durante la semana, he notado que se hacían las cosas bien, con ganas, con acierto y que se cogía la idea. A medida que transcurrían los días, había más fluidez en el trabajo. La comuniacíon es importante para transmitir la idea y a la hora de saber que pueden tener en la cabeza. Intentar tener esa cercanía y confianza porque le hace ganar enteros. Cuando hablas directamente con una persona y expresa lo que le pasa, es mejor. El entraenador coge unas sensaciones y eso ayuda".

En relación al temporal: "El viento es lo peor. La incomodidad para los dos equipos es grand. En cuanto a la suspensión del partido, no depende de nosotros, sino de la Liga. Ellos tienen unas normas, unas reglas que si cae un cartel o si la portería se mueve mucho, se tiene en cuenta. Entiendo que la primera sensación de peligro se suspenderá, pero eso no depende del Racing sino de las cosas que ocurran".

Jauregi y Bebé no acabaron el entrenamiento: "El campo estaba blandísimo por toda la lluvia que cayó ayer por la noche. Me dijeron que estaban un poco cargados y prefiero que lleguen frescos mañana a que forzasen hoy. No les ocurre nada, sino que se le quitó la carga por precaución".