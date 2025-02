Alejando Menéndez, técnico del Racing de Ferrol: “No nos podemos quedar en la primera zancadilla”

Durante esta semana el Racing se ha sacudido en tres campos diferentes de entrenamiento –A Malata, A Gándará y el artificial de O Pote en Maniños– el polvo mordido en la pasada jornada ante el Castellón. Un duelo en el que “no pensábamos en ningún momento resbalar, contábamos darle continuidad con otros tres puntos. Hemos hablado y vimos todo lo que no debe volver a pasar”, comentaba Alejandro Menéndez minutos antes de su desplazamiento a Miranda de Ebro.



¿Y cuáles fueron algunas de esas cosas que llevaron al Racing a ese inesperado traspié? “El equipo no salió bien. Le faltaron dos puntos de intensidad y otros dos de concentración ¿Por qué? No lo sé. Según autocrítica, la confianza que nos dio el partido del Levante igual fue excesiva, pensando que ese partido iba a ser más fácil de ganar”, confiesa el técnico asturiano.

El conjunto ferrolano aplica el espera efectivo dicho de borrón y cuenta nueva ante un Mirandés, al igual que el Levante antes de su “ejecución”, a pleno rendimiento. “Como no vayamos a dar la cara desde el primer minuto y en cada acción, no vamos a sacar nada, no podemos perder la cara al partido. Es un rival intenso, contundente en su juego, que tiene mucha dificultad atacarlo. Y en defensa igual”. comenta.



Menéndez tiene clara tanto la hora de ruta como el once inicial que pondrá en liza esta noche en Anduva –”veo que hay gente que está mejorando mucho, la competitividad interna es fundamental. Tengo la alineación muy clara, pero puede jugar cualquiera”–. Mientras, el camino del triunfo, tanto mañana como en próximas citas, pasa por “tener iniciativa, cuando tienes iniciativa tienes capacidad de decisión y eso te da mentalidad de querer ganar el partido”, señala, “que el equipo sea más agresivo, intenso, que juegue más rápido, con una buena lectura del partido y aun no teniendo el balón que sepa defender”.



El preparador, rememorado lo visto y hecho ante el Levante, añade que “la idea no es buscar supervivencia, a ver si nos encontramos con una y defendemos esa todo lo que podamos. La idea es salir a ganar, porque hay plantilla para hacer eso”, sentencia el técnico buscando su segunda victoria verde, en la que espera sea “una gran segunda vuelta. No nos podemos quedar en la primera zancadilla”.