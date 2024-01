Alcaraz regresa con victoria ante Gasquet

El español Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie, regresó a la pista Rod Laver Arena, después de dos años, con una importante victoria sobre el francés Richard Gasquet por 7-6(5), 6-1 y 6-2, en la primera ronda del Abierto de Australia.



El murciano, que cerró el choque en dos horas y 22 minutos, se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Lorenzo Sonego, que se impuso al británico Daniel Evans por 4-6, 6-6 (8), 6-2 y 7-6 (4).



“Siempre es bonito estar aquí. No tuve grandes recorridos cuando jugué aquí, pero hoy me he sentido muy bien. Conforme los sets fueron pasando, fui jugando mejor”, comentó Alcaraz tras el choque cuando fue entrevistado por el estadounidense John McEnoroe sobre la pista.



La pista central, que registró la mejor asistencia de público hasta ahora, dio una cálida bienvenida a la estrella española después de que se perdiera la edición pasada por una lesión en el muslo derecho.



Su último partido a orillas del río Yarra fue aquella lucha titánica que acabó con derrota del murciano en el quinto set contra el por aquel entonces favorito italiano Matteo Berrettini, en la tercera ronda de la edición de 2022.



El último choque del turno nocturno en el gran escenario de Melbourne Park presenció el contraste entre un tenis forjado a finales del siglo pasado, con una clásica empuñadura este de derecha y un revés a una mano, frente al veloz tenis de hoy en día, encarnado en los furiosos golpeos de Alcaraz.



La igualdad se instauró en la Rod Laver Arena con un correcto Alcaraz y un Gasquet que exprimió sus posibilidades con una brillante táctica.



El veterano francés varió sus servicios a la perfección, sobre todo en los nueve puntos de rotura que defendió con éxito, y asumió riesgos con un agresivo tenis que impedía a Alcaraz dominar como de costumbre.



A pesar de que las posibilidades de ‘break’ se repetían y la culminación no llegaba, el joven de 20 años continuaba dedicando una gran sonrisa a su equipo, que estaba claramente más nervioso que el jugador.



Los largos intercambios no aparecieron hasta el segundo tramo del segundo set, cuando ambos jugadores apostaron por una versión más conservadora como consecuencia del vértigo del ‘tie-break’.



Tampoco pudieron distraer a un ordenado Alcaraz los saltamontes que se intrometieron en la pista antes del saque del murciano en repetidas ocasiones a lo largo del set.



Mantuvo la calma a pesar de encajar una mini rotura de desventaja en el desempate y cerró, con una volea a placer, un parcial que acabaría siendo definitivo.



La principal esperanza española cerró el primer set con cuatro saques directos, un 56% de primeros en juego, 23 golpes ganadores y 15 errores no forzados.



Gasquet, que también cayó en su primer enfrentamiento con el número dos mundial en la final de Umag (Croacia) de 2021, acusó sus 37 años, 17 más que el español, y necesitó tres juegos para recargar la energía necesaria para proseguir con su astuto plan en el segundo parcial, pero no fue capaz de recuperarse del cruel desenlace del primero a pesar del esfuerzo.



El galo consiguió únicamente mantener un juego al servicio en el segundo parcial, mucho más retrasado y con menos brillo, ante un Alcaraz que encontró un mayor ritmo en su derecha y la posibilidad de subir con mayor frecuencia.



Sólo necesitó media hora para atestar el segundo golpe (6-1) ante un agotado Gasquet que acusó el intenso calor a pesar del horario nocturno.



El tercer y definitivo parcial fue una réplica del segundo pero con un desatado Alcaraz, que maniató a un Gasquet que perdió tanto la estructura como la paciencia.



El murciano acabó el choque con nueve saques directos, tres dobles, 53 golpes ganadores y 26 errores no forzados.



Alcaraz señaló en rueda de prensa anterior al arranque del torneo que los principales bloques en los que había incidido durante la pretemporada fueron el orden y la disciplina, dos aspectos que brillaron a pesar de verse en apuros en la primera manga.



El lenguaje corporal fue positivo, no abusó de tiros imposibles a pesar de su incuestionable talento y mantuvo una propuesta ordenada que le mantuvieron a flore a pesar del acierto de su rival en el primer set.



La próxima puesta en escena de Alcaraz será este jueves en la Rod Laver Arena ante un Sonego (46 en la lista ATP) que se llevó el único encuentro que mantuvieron en Cicinnati en 2021.



El murciano se sumó con la victoria de este martes a sus compatriotas Jaume Munar y Alejandro Davidovich (23) como únicos españoles vivos en el cuadro masculino, después de que el valenciano Bernabé Zapata y Albert Ramos se despidieran en la mañana de este jueves.