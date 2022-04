Los ajedrezados marcan el camino en el Nacional sub 18

No será la primera vez que la formación sub 18 del Rugby Ferrol acuda a un Campeonato de España de la categoría, si bien sí que lo hará llegando a la prueba nacional como campeón de la prueba autonómica. Los ferrolanos fueron los grandes dominadores de una competición en la que, incluso, les “sobró” la última jornada liguera, ya que una semana antes habían conseguido de manera matemática el título.



“Tienen muchas ganas, es su principal virtud”, señala Juan Pablo Chorny, también técnico de esta formación, “ha sido un proceso de crecimiento y muchos de ellos en poco tiempo estarán en el equipo sénior”, comenta el preparador de sus pupilos, destacando, asimismo, que prácticamente mitad de la selección gallega de esta franja de edad está conformada por los ferrolanos. Ahora, estos deportistas que en muchos casos llevan desde las primeras categorías de base en la entidad, representarán a Galicia en el Nacional que este fin de semana se dirime en el campo Pepe Rojo, en Valladolid. “Para los chicos desde el momento en el se monten en el autobús será toda una experiencia que tienen que aprovechar y disfrutar”, comenta el argentino, “tienen la oportunidad de estar y aprender de los mejores”. Con una plantilla de 27 jugadores para hacer frente a esta importante cita, el conjunto ferrolano iniciará este Estatal en una fase de grupos con el anfitrión VRAT pucelano, Alcobendas madrileño y Valencia. En función de su posición en este cuadro, el Rugby Ferrol sub 18 peleará por el podio o por los restantes lugares de la tabla.



“Es una excelente manera de finalizar la temporada”, añade Chorny, y más teniendo en cuenta que muchos de estos jugadores darán el salto a categoría sénior –un primer equipo con el que ya estaban entrenando–, si bien en función de su situación personal podrían o no continuar adelante con esta disciplina.



“El objetivo de esto es aprender, aprender y aprender, jugar y hacerlo además en un campo con tanta tradición como el Pepe Rojo”, señala el argentino, “además para el club es muy importante estar con los mejores clubes de España, es algo muy lindo”. Y sin duda una experiencia inolvidable para los 27 deportistas que hoy por la tarde pondrán rumbo a un gran broche de campaña.