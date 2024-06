Ahora sí, el Rugby Ferrol acoge a la cantera gallega

Tres meses después, el Rugby Ferrol podrá, finalmente, acoger en la jornada de hoy la que será la última concentración de escuelas de la campaña. Y es que, cabe recordar, el mal estado del terreno de juego de A Malata llevó a aplazar por seguridad de sus jóvenes participantes esta actividad el pasado mes de marzo –y no era la primera vez que esto sucedía–. A pesar de estas circunstancias, y tal y como indica Neil McMahon, de la entidad ferrolana, la suspensión definitiva de esta cita en ningún momento estuvo sobre la mesa.



“La fecha no es la idónea pero es lo que quedaba y no queríamos terminar la temporada sin celebrar la concentración”, señala, recordando asimismo que muchos clubes ya han terminado el ejercicio, tienen sus actos propios o, por ejemplo, el Muralla el conocido Arde Lucus. “Estos niños, de 12 años para abajo, no tienen competición de liga y esta es su oportunidad para jugar. Es importante que tengan este lugar, sobre todo los mayores, porque van siendo más competitivos, tienen ganas de jugar de una forma más estructurada y para que mantengan el interés tenemos que ofrecer estas actividades”, apunta McMahon.

Por todo esto, de la cifra inicial de aquel “lodoso” mes de marzo de 330 nombres inscritos, ahora pasa a ser menos de la mitad, 157 –anfitriones, Capóns de Vilalba, Fendetestas pontés, Zalaeta, CRAT, Os Ingleses, Mareantes, Vigo y Valentes CD Lobos–, los que secunden esta señalada cita de la cantera gallega.

Muestra de éxito

Una cifra que sigue siendo importante y que llevará al uso tanto del campo de A Malata como al de Aneiros. “Es una iniciativa que ha ido creciendo todos los años”, recuerda uno de los encargados de la escuela y que suma más de una década con la entidad ferrolana, “antes podíamos hacerlo todo en A Malata y ahora ya no”, lo que, sin duda provoca un sentimiento de satisfacción en las filas ajedrezadas. “Es una muestra del éxito que está teniendo, un deporte minoritario conseguir que se metan más niños... poco a poco vamos creciendo”, señala McMahon.



Si bien, este crecimiento se vio frenado por la ya casi olvidada pandemia, y ahora tanto el Rugby Ferrol como el resto de entidades gallegas han unido fuerzas para estructurar la promoción de la disciplina con, entre otras iniciativas, compartiendo ideas en el Foro do Rugby Galego –la entidad ferrolana pone en marcha en verano, por ejemplo, unos exitosos y llamativos entrenamientos en la playa, como indica McMahon. “Estos últimos años no estamos en las cifras que nos gustaría”, señala McMahon en relación a la escuela “pero precisamente este año nombramos a un responsable de captación –Luis García Soutullo – que ha ido por los colegios de Ferrol y comarca para que los niños vean lo que es el rugby. Y ya el año que viene veremos el fruto de ese labor”, un trabajo que, precisamente, se está llevando a cabo bajo el amparo de la Federación.



Un trabajo de cara a aumentar una gran familia cuya gran parte se podrá ver hoy, entre las 11.00 y las 14.00 horas –con el tradicional tercer tiempo a continuación–, en A Malata y Aneiros, disfrutando del día más esperado por toda la escuela ajedrezada, y en la que, como indica McMahon “todo el mundo es bienvenido”.

Captación| El alumnado de Ferrol Vello, Valle inclán y Carballo Calero, protagonista en A Malata

El trabajo de captación llevado a cabo durante todo el ejercicio por el Rugby Ferrol, a cargo de Luis García Soutullo –jugador del equipo sénior y entrenador del grupo sub 16– vivió hace unas jornadas el Evento Interescolar en A Malata, con la participación de los centros de Ferrol Vello, Valle Inclán y Carballo Calero, que disfrutaron conociendo esta disciplina.