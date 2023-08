Adrián Orjales, sin equipo ni tirada europea

El vigente subcampeón de la Copa de Europa de la República Checa y quinto clasificado en el pasado Campeonato del Mundo de tiro con arco, dentro del grupo para discapacitados visuales, el valdoviñés Adrián Orjales podría quedarse sin competir en el Europeo de la disciplina que esta semana se disputa en Rotterdam, en Países Bajos.



El tirador del Club A Frouxeira tenía que haber disputado hoy el “round” en la categoría VI 2/3, si bien la perdida de todo su material deportivo –así como del resto del equipaje– en el desplazamiento a esta cita impidió que Orjales lanzase sus primeras flechas. Sí que tuvo que hacer acto de presencia en campo holandés para confirmar su participación, lanzando una flecha con la mano, y con las 72 establecidas nulas, por lo tanto sin puntos y ocupando la última posición.



A la espera de la llegada de todo el material, su técnico Pepe Teijeiro cuenta que su pupilo pueda hacer frente mañana a la primera de las eliminatorias de este Europeo de cara a seguir avanzando a semifinales. Aunque, su presencia y evolución dependerá de la llegada de su equipaje, circunstancia que todavía no se había producido. Y es que competir con material prestado sería “muy difícil adaptarse a un equipo con el que no entrenas, y conseguirlo con las mismas medidas...”, señala su entrenador, a la espera de saber si su arquero puede optar a subirse de nuevo al podio en una competición internacional y no quedarse como mero espectador.