Más de 1.200 participantes en la Carreira de San Xiao

La trigésimo novena edición de la Carreira Popular de San Xiao reunirá el domingo a más de 1.200 personas, las que han formalizado su inscripción para una competición que vivirá sus salidas entre las 10.00 y las 11.00 horas en las inmediaciones del pabellón de Esteiro.



Una carrera en la que la naronesa Begoña Pacio peleará por revalidar la primera posición conseguida el pasado año y que, en esta edición, podrá lograr el nedense Jonathan Fernández, segundo el pasado año, ante la ausencia del vigente campeón, el pucelano Víctor Alonso. Un cuadro absoluto en el que se concentrará el grueso de la participación, con 649 inscripciones de cara a cubrir los diez kilómetros con salida y llegada en el recinto deportivo ferrolano. A continuación de la salida de los “mayores”, a las once, será el turno de los sub 18 y sub 16, formando parte esta última categoría del XIX Circuito Escolar Ferrolán de carreras populares y de campo a través.



Un calendario que vive con la carrera de este domingo su tercera parada y que, además, aglutina a las franjas de edad entre sub 16 y peques, con trazados entre los dos kilómetros y los 50 metros. Tras esta salida solo restará la cuarta y última cita que se disputará la próxima semana, el domingo, en As Cabazas y que, a su vez, será cita Intercomarcal Xogade.