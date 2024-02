A Xunta repartirá 20.000 exemplares de 'Celebramos Rosalía' cunha selección textos da autora

Cada persoa que compre un libro en galego recibirá como regalo un exemplar de 'Celebramos Rosalía', unha selección de textos de Rosalía de Castro para celebrar o Día da autora de 'Follas Novas'.

Como cada ano, a Xunta conmemorará o Día de Rosalía o próximo 23 de febreiro colaborando cunha ampla programación cultural e gastronómica entre a que se inclúe, como novidade, unha campaña de promoción do libro en galego pola que se repartirán 20.000 exemplares de 'Celebramos Rosalía'.

Así o avanzou este luns en rolda de prensa o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, que saudou esta nova iniciativa “coa que -dixo- non só celebramos e enxalzamos a figura de Rosalía, referente para todas e todos os galegos, senón que chamamos á sociedade para ler na lingua propia, algo no que Rosalía foi precursora no seu tempo”.

Desta forma, cada persoa que compre un libro en galego entre o 6 de febreiro e o 3 de marzo recibirá como regalo un exemplar da citada selección de textos rosalianos realizada por Anxo Angueira, filólogo e escritor e actual presidente da Fundación Rosalía de Castro.

Os actos oficiais para o día 23 estarán repartidos como é habitual entre Santiago e Padrón, lugares de nacemento e falecemento da homenaxeada, respectivamente.

A celebración comezará ás 10:00 horas coa lectura de poemas por parte do alumnado dos institutos IES Camilo José Cela e IES Macías 'O Namorado' diante da Estatua de Rosalía, en Padrón.

De aí, os festexos trasladaranse a Santiago, onde ás 11:00 horas haberá alborada cos Carapaus e ofrenda floral na praza de Vigo, preto de onde naceu Rosalía hai case 187 anos.

O acto central do día terá lugar ás 12:00 horas no Hostal dos Reis Católicos, na Praza do Obradoiro, onde se realizará unha lectura de poemas seguida dunha actuación dos Carapaus; a cantante Faia, integrante de De Vacas, e o alumnado da Escola de Música de Santiago.

Xa pola tarde, a Casa de Rosalía volverá acoller unha nova edición do Caldo de Gloria da man de Suso, responsable do restaurante compostelán 'O Dezaseis', e a cantante Uxía, que ofrecerán a súa versión da famosa receita de Rosalía aos presentes.

Ademais, ao Caldo de Gloria xa se sumaron numerosos hostaleiros e comedores escolares, así como concellos e empresas de toda a xeografía galega. Para iso, a Xunta, en colaboración coa Fundación Rosalía de Castro, repartiu 60.000 manteis de papel co poema que inspirou esta iniciativa, "Miña casiña, meu lar", no que a poeta explica como facer un caldo humilde.

O broche final a un día de celebracións poñerao a cantante galega Faia cunha actuación no auditorio de Casa-Museo ás 20:00 horas.