A Mesa tramitou en 2023 máis de mil expedientes contra entidades públicas e privadas polo dereito ao uso do galego

A Mesa pola Normalización Lingüística tramitou en 2023 un total de 1.129 expedientes en defensa do uso do galego fronte a entidades públicas e privadas, dos que case o 40% foron queixas (450).

O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, e a deputada de Lingua da Deputación da Coruña, Soidade Agra, presentaron este venres o Informe anual dá Liña do Galego, correspondente a 2023.

Así, segundo os datos recoller, a entidade tramitou a través de chamadas, correos electrónicos e da súa aplicación web, un total de 1.129 expedientes, dos que 650 foron consultas, 29 felicitacións e 450 queixas.

Das queixas, explicaron que a gran maioría corresponden a discriminacións e exclusións lingüísticas (208%) e por toponimia deturpada (25%).

Así mesmo, lamentan que outro apartado no que as queixas aumentan ano tras ano é o referido ao uso do galego na web e servizos online, que en 2023 supuxeron o 22% das queixas recibidas polo servizo.

Maceira lembrou que A Liña do Galego é "o único servizo gratuíto que se oferta en Galicia" para recoller este tipo de información e destacou a colaboración da Deputación.

"A acción da Liña do Galego é recoñecida ano tras ano nos informes da Valedora do Pobo ao Parlamento de Galicia como fundamental para resolver positivamente parte das denuncias con motivación lingüística que recibe a institución", lembrou, ademais de servir para documentar denuncias internacionais como as presentadas no Consello de Europa ou á ONU.

Entre as queixas dirixidas a administracións, destacan as recaídas na administración autonómica, "evidenciando os pasos atrás que a Xunta está a dar nos últimos anos en relación ao impulso do galego na administración e no respecto aos dereitos lingüísticos da cidadanía".

"Quen máis debería facer cumprir a lexislación que protexe e ampara o galego é precisamente quen máis a incumpre e vulnera", lamentou o presidente da Mesa.

Das reclamacións dirixidas á administración autonómica, apuntan que case a metade diríxense á Consellería de Sanidade (o 38% do total).

Pola súa banda, a Consellería de Educación aglutinou un 15%. Maceira remarcou as dirixidas aos libros electrónicos, cunha maior oferta en castelán, o que "impide en moitos casos que se poidan dar as materias estipuladas en galego e impide o cumprimento do propio decreto da Xunta".

O informe destaca tamén o aumento "significativo" das queixas que recibiron o tres universidades públicas galegas por "impedir ou dificultar ao alumnado a realización de trámites en galego".

Mentres, a administración central recibiu o 34% das queixas, o que demostra que "os usuarios da Liña son cada vez máis conscientes de que os seus dereitos lingüísticos van máis aló das fronteiras galegas e que, por tanto, o Goberno estatal tamén debe cumprir coas súas obrigacións lingüísticas".

A maioría das reclamacións dirixidas a esta administración son para o Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentable, por deturpación de toponimia galega nos paneis das estradas e pola ausencia de atención oral e escrita en galego por parte de Renfe e Adif.

Por último, a administración local concentrou o 25% do total entre as queixas interpostas, a maioría, tamén, por deturpación de toponimia galega ou a exclusión do galego nalgunhas das actividades ou servizos ofrecidos polos municipios.

En canto ás reclamacións protagonizadas por empresas, a que máis queixas rexistrou foi a de Vodafone (12%), especialmente a partir da campaña promocional 'Venche a Vodafone', "que indignou a gran parte da comunidade galega polo deixamento evidente no uso do galego". Contra Naturgy rexistráronse un 11% das queixas.

"A falta de atención oral e escrita en galego, a sinalización e rotulación dos establecementos exclusivamente en español e a deturpación de toponimia galega nas comunicacións escritas e nas páxinas web son as principais queixas dirixidas ao conxunto das empresas e, tamén, ás entidades bancarias", explicaron.

Soidade Agra foi a encargada de pechar a presentación e lembrou que é necesario "traballar pola igualdade de dereitos lingüísticos e polo fin dos prexuízos, tópicos e actitudes negativas que aínda hoxe afectan o uso do noso idioma".

A este respecto, incidiu tamén na obrigación das entidades públicas de "garantir que calquera persona que así o desexe poida desenvolver a súa vida plenamente en galego con normalidade".

"Non debería ser a sociedade civil a que se organice na defensa dos seus dereitos lingüísticos", afeou, pero "mentres teña que ser así", aseverou que o compromiso do seu departamento coa Liña do Galego será "inquebrantable".