Eddie Redmayne y Úrsula Corberó renuevan la mítica historia del asesino a sueldo "Chacal"

Eddie Redmayne y Úrsula Corberó protagonizan la serie "Chacal", que se estrena este viernes (SkyShowtime) y es una versión del mítico libro de Frederick Forsythe y de la película de Fred Zinnemann, en la que este peligroso mercenario, que acaba siendo descubierto por su mujer tras años de matrimonio, no es un personaje tan solitario.



Tras pasarse cuatro años empuñando un arma en ‘La casa de Papel’ y hacer de psicópata en ‘El cuerpo en llamas’, Úrsula Corberó se siente aliviada por encarnar a un personaje tranquilo, pero fuerte y dejar la acción para su compañero Eddie Redmayne.



“Cuando leí el guion me sentí un poco rara al principio por no ser yo la que manejaba el arma -ríe-. Pero luego profundicé y vi que era una mujer poderosa y fuerte y a mí me inspiran mucho las mujeres así. Nuria encuentra la fuerza a través del drama, a medida que se da cuenta de que todo está jodido. Así que abracé esa idea, que era un ama de casa, muy humana y poderosa y construí un super personaje”, detalla la actriz a EFE.



De esta manera, Corberó se mete en la piel de Nuria, una mujer que después de muchos años de matrimonio se da cuenta de que su marido es un asesino a sueldo. Un impecable mercenario que se encarga de los trabajos más peligrosos por grandes sumas de dinero y que es apodado como El Chacal, y al que perseguirá por media Europa la incansable oficial de inteligencia británica del M16, Bianca (Lashana Lynch).



Redmayne confiesa que tenía mucho respeto al personaje: “La película de Fred Zinnemann (1973) era la favorita de mi padre, así que la había visto muchas veces cuando era niño. Me emocionó cuando me mandaron el guion, pero a su vez me asustó porque no quería destrozar algo que adoraba. Sin embargo, me tranquilizó el saber que había bastantes diferencias con la cinta original, por lo que puse bastante atención al guion, hice mío el personaje y salió”.



El británico, conocido por sus papeles en cintas como ‘La chica Danesa’, ‘La teoría del todo’ o ‘Animales fantásticos’, de la franquicia de Harry Potter, apunta a que consiguió el papel gracias a su papel en ‘El ángel de la muerte’. Y aclara: “el director (Brian Kirk) vio la película y pensó que podría hacer perfectamente este papel", explica.



A pesar de que la serie -de 10 episodios- está basada tanto en el libro de Forsythe como en la película de Zinnemann los dos actores confiesan que esta es una nueva versión en la que se ve a un Chacal no tan solitario. “Se le ve más humanizado, tiene una relación con su mujer, tiene más que perder”, aclara Corberó.



“En el libro, el bien y el mal están contrapuestos, el malo es el Chacal y el bueno el detective DeGaulle, sin embargo, aquí en la serie, todos los personajes tienen un espectro moral más amplio”, aclara Redmayne.

Rodar en Budapest y Croacia fue “muy intenso”, afirman los actores, pero si a eso hay que sumarle el hándicap de trabajar en distintas lenguas, la cosa se complicó un poco más. “No solo hablo inglés, sino que también me tuve que poner un coach vocal para el español, para pronunciar bien el acento gaditano, porque mi personaje es de allí. Por lo que tuve una mezcla muy extraña”, afirma la actriz.



Por su parte, el británico, avanza que él no hablaba ni una solo palabra de alemán ni de español, que no solo tuvo que aprender a decir esas frases sino a colocar también los sonidos. “Fue muy divertido”, puntualiza.