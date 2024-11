La brasileña “Retrato de um certo Oriente”, Colón de Oro en el Festival de Cine Iberoamericano

La producción brasileña “Retrato de um certo Oriente”, de Marcelo Gomes consigue el Colón de Oro a la Mejor Película, máximo galardón del Festival de Cine de Huelva. El Jurado Internacional, integrado por los españoles Javier Angulo, periodista, crítico y realizador, Yolanda Flores, directora del programa ‘De película’; y la cubana Ivonn Cotorruelo, productora y programadora en los festivales, hizo hincapié en “el exquisito tratamiento de la imagen y el sonido en un drama marcado por la guerra y el exilio, que introduce a los personajes de la historia en una espiral de pasión y prejuicios contrapuestos, referidos a la cultura y la religión, que acaban por marcar al destino”.

El Colón de Plata Premio Especial del Jurado fue para “Manas”, corproducción entre Brasil y Portugal, de Marianna Brennand, que así mismo logró el Premio del Público. El Jurado Internacional argumentó que la película “es un grito frente al silencio y la complicidad en una lejana sociedad poco conocida, que nos adentra en una temática universal y de triste actualidad, que el cine tiene la oportunidad de contar con todo su realismo”.

El Colón de Plata a la Mejor Dirección se adjudicó a Antonella Sudasassi por “Memorias de un cuerpo que arde”, coproducción entre Costa Rica y España, de Marianna Brennand. El jurado valoró su trabajo “por lograr, a partir de una puesta en escena arriesgada y compleja, articular un relato a través de la mirada de diferentes generaciones de mujeres, poniendo la cámara al servicio de testimonios reales”.

El Colón de Plata a la Mejor Interpretación Femenina fue para Luisa Huertas, por su trabajo en “No nos moverán”, producción mexicana de Pierre Saint Martin, “por ser ella quien sostiene todo el peso de la historia con emoción contenida, llevando al espectador el dolor de la venganza y engrandeciendo la película, a la vez que reparte, de manera generosa, los diferentes matices que componen una galería de personajes singulares”. Y y la Masculina para Manuel Raposo, por sus intervención en la dominicana “La bachata de Biónico”. de Yoel Morales. El jurado destaca su trabajo “por hacernos creer un personaje real en un falso documental, con una vitalidad arrolladora, que mezcla toques de locura, ternura y humor en la pantalla”.

Por su parte, el brasileño Ricardo Teodoro recibió el de la Mejor Interpretación de Reparto por “Baby”, coproducción entre Brasil, Francia y Paises Bajos, dirigida por Marcelo Caetano. De su trabajo interpretativo el Jurado Internacional destacó “la composición de un personaje capaz de transmitir sensibilidad, humanidad y hasta ternura en un mundo representado, habitualmente, por la dureza y sordidez”.



“¿Es el enemigo? La película de Gila”, de Alexis Morante, se llevó el Premio Acento a la Mejor Dirección Española, galardón creado en esta edición, y “Fandango”, de la onubense Remedios Malvárez y Arturo Andújar, logró el Premio Juan Ramón Jiménez de la Sección Talento Andaluz, elegido también por votación popular.



Reconocimiento a José Coronado

Así mismo, la jornada de ayer estuvo dedicada a José Coronado, Premio Ciudad de Huelva de esta edición. Tras una concurrida rueda de prensa matinal, en la gala de clausura le fue hecha patente la entrega de este reconocimiento a su larga trayectoria profesional. En las inmediaciones de su película número sesenta, con más de una decena de intervenciones escénicas y numerosas series de televisión, el actor madrileño se ha hecho acreedor de este importante galardón que recibió de manos de José Luís Ruiz, fundador y primer director del Festival.

Tras referirse a su azarosa y casual entrada en el oficio de actor, Coronado afirmó ya no querer dejarlo y añadió: “Cuando llegué tenía una percha y una voz. Ahora tengo más que ofrecer. Fui aprendiendo y me di cuenta de lo maravilloso que es este oficio, que te permite enriquecerte desarrollando a otros personajes. Se refirió también al encasillamiento de sus comienzos, que felizmente consiguió superar. Finalmente, confesó no estar muy dispuesto a abandonar: “Por un lado pienso que está bien colgar el traje y dedicarme a vivir pero, por el momento, siento que si estoy diez minutos sin trabajar, me falta el aire. Así que creo que seguiré disfrutando de esta profesión hasta el final”.

El veterano actor, que dedicó el galardón “a todos los compañeros, hombres y mujeres de la profesión”, suma con el Ciudad de Huelva, un nuevo y no menos preciado reconocimiento a sus méritos anteriores: dos Goya a la Mejor Interpretación Masculina por “No habrá paz para los malvados” (Enrique Urbizu, 2011) y por “Cerrar los ojos” (Víctor Erice, 2023), además del Premio de la Unión de Actores y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2016, entre otros.



Casa Colón, emblema de la ciudad

Como viene siendo habitual, la Casa Colón, auténtica referencia de la ciudad, dotada de espléndido y ajardinado espacio exterior, circundado por diferentes dependencias polivalentes (dirección, gabinete de prensa, sala de exposiciones, administración, ruedas de prensa-conferencias-mesas redondas...) y un magnífico auditorio, fue el centro de operaciones del certamen.

Un balance nada despreciable

El Festival de Cine Iberoamericano ha cumplido un año más sus expectativas. Un total de 147 títulos (según fuentes del certamen, un 33 % más que en la pasada edición) fueron proyectados repartidos en xx secciones frecuentadas por numeroso público, como se pudo observar en el Gran Teatro, centro de proyección de las distintas secciones, más allá de los llenos del Auditorio de Casa Colón en las sesiones de inauguración y clausura, más cercanos del acto social que del interés cinematográfico.

El festival onubense ha sido, así mismo, testigo de la progresiva presencia de la mujer en las diferentes tareas del oficio cinematográfico La mitad de los filmes presentados en esta edición son de la autoría de directoras.

Según datos oficiales, la recien finalizada edición dispuso de un presupuesto de 1.000.000 de euros, lo que supone un 22% más que la anterior. “La dotación económica más alta de las últimas décadas”, precisó Manuel H. Martín, director del certamen. “Nuestro grado de satisfacción es alto -añadió- porque venimos observando un creciente interés de los productores por acudir a Huelva”, una consideración que se sustenta en el incremento de solicitudes de inscripción recibidas, un 15 % más respecto de la edición anterior, lo que se traduce en más de 1.600 títulos.