Las actrices de "Rapa", pregoneras de las Fiestas de Verano

Las actrices de la serie "Rapa" Mónica López, Paula Morado y Iolanda Muíños serán las pregoneras de las Fiestas de Ferrol, que oficialmente comienzan con ese acto, previsto para las 21.30 horas del domingo 20 de agosto. El pregón era una de las pocas incógnitas que quedaban por resolver, toda vez que el cartel principal de conciertos se ha ido anunciando en los últimos días. El alcalde, José Manuel Rey, destacó que la serie "está sendo unha grande embaixadora de Ferrol nestes momentos. Dar a coñecer a nosa cidade é a mesma filosofía que tamén queremos coas nosas festas: mostrar a riqueza que ten Ferrol, a nosa idiosincrasia que nos fai ser únicos. Emociona ver Ferrol como protagonista estático dunha serie, ver as nosas rúas, os nosos veciños, o noso Arsenal e axiña tamén os nosos estaleiros".

El regidor, que presentó el programa acompañado del concejal de Fiestas, Arán López, aseguró que las fiestas quieren asentar la "Marca Ferrol" y, en ese sentido, mostrar "un Ferrol en positivo, como elemento de dinamización. Queremos un Ferrol feliz", dijo Rey Varela, que recordó que habrá actividad más allá de la semana grande que comienza el 20 de agosto. "Queríamos que hubiese fiestas todo el mes", apuntó, "que fuesen para todos los públicos y contar con todo el talento que tenemos en Ferrol y tenemos que aprovechar". Por último, animó a "ferrolanos y ferrolanas, y a las personas que nos visiten, a disfrutar de este programa que hemos preparado con toda la ilusión".

Conciertos

En lo que respecta a los conciertos, y al margen de toda la programación previa, el primero será el propio día 20 tras el pregón, con Efecto Mariposa, en el marco de La Noche de Cadena 100. Todas las actuaciones principales serán a las 22.00 horas. El lunes 21 será el turno del ilusionista Dani Polo, con su espectáculo "Euforia"; el 22 será el Festival de los locales de ensayo de Ferrol, desde las 20.00 horas con La Calle del 23, Keepers, Far Away Place y Host. "Queríamos que a xente de Ferrol tivera un oco moi importante nestas festas", apuntó Arán López. El 23 actúa Fran Valenzuela (tributo a Alejandro Sanz) y el 24 la fiesta de desplaza a la plaza Fernando Miramontes de Canido, donde tendrá lugar el II Rock en Canido a partir de las 20.00 horas, con On Fire (tributo a Jimi Hendrix), Mártires del Rock&Roll (tributo a Los Suaves), King Sapo y Riff Raff (tributo a AC/DC). Además, y como ya se sabía, el 25 es el concierto de Marlon; el 26, de La La Love You; el 27, Treixadura; el 28, el Festival de Rondallas; el 29, Camela; el 30, Fillas de Casandra y el 31, día de San Ramón, cierran las actuaciones del Real Coro Toxos e Froles y del Rancho da Praça, desde las 19.00 horas en Armas (coincidiendo con el hermanamiento de Ferrol con Vila do Conde, del que se cumplen 50 años) y, tras los fuegos, la orquesta Olympus en Curuxeiras.

Los más pequeños contarán con una programación especial para ellos, desde mañana viernes (hasta el domingo) con la Fiesta del Grumete en la dársena de Curuxeiras, con la colaboración del Puerto y de la Cofradía de Pescadores. El resto de actividades tendrán de escenario el parque Reina Sofía: la fiesta de la espuma del jueves 17 a partir de las seis de la tarde; el sábado a las 12.30 horas, el espectáculo de Paco Nogueiras; el domingo a la misma hora, Ghazafelhos; el jueves 24 a las 22.00 horas habrá cine con la proyección de "Momias" y el día 31 será la fiesta infantil del fin de verano en la avenida de Esteiro desde las cinco de la tarde.