TEGA y PSOE sacan adelante los presupuestos para el próximo año

Con los votos favorables de los socios de gobierno TEGA y PSOE, Narón aprobó ayer de forma inicial los presupuestos municipales de 2023. Un documento contable que asciende a 35.110.550 euros, tal y como indicó el edil de Facenda, Román Romero. El concejal destacó que se trata de unos presupuestos “cun marcado carácter social, que priorizan a atención ás persoas”. Asimismo, explicó que un año más se mantendrán los impuestos congelados “para non incrementar a carga fiscal sobre os veciños da cidade”. También explicó que “o feito de que non teñamos unha débeda bancaria refllicte a boa xestión feita nos últimos catro anos”. También precisó Romero que “os investimentos previstos para o vindeiro ano, que superan os 1,2 millons de euros, se executarán con cargo a fondos propios”. Asimismo, añadió que “é unha partida inicial que se irá incrementando ao longo do ano, ao igual que en anteriores exercicios” y subrayó el hecho de que actualmente se están ejecutando inversiones por valor de once millones de euros.



En la misma sesión se aprobó también con los votos del PSOE y TEGA, el III Plan de Igualdade de Narón, un documento que defendió la titular del área, Mar Gómez, quien pidió el respaldo unánime del resto de grupos. Sobre este asunto, el BNG precisó que “volvimos pedir a retirada do borrador presentado do III Plan de Igualdade por honestidade e, tamén, por non estar correxido, por facer referencia a táboas e enquisas que non aparecen recollidas no plan e porque así llo fixemos chegar en comisión hai máis dunha semana. Fixémolo na comisión coa vontade de chegar a acordo pero non houbo vontade pola concellería de Igualdade”, lamentaron.



En el apartado de mociones se aprobaron dos, la que presentó el PP solicitando la congelación de los peajes por la AP-9 y AP-53, que salió adelante por unanimidad, y la segunda, del BNG, para la dotación de fondos propios de la Xunta en relación con las ayudas a la producción ecológica que cumplan con el requisito de la convocatoria para la campaña de 2022 y para el período de 2023-2027 dentro del apartado de desarrollo rural de la PAC, que salió adelante con el respaldo de los ediles del gobierno local (Tega y PSOE).



Presupuesto electoralistas

Tanto el BNG como el PP han coincidido en calificar el documento de presupuestos presentado a la sesión plenaria de ayer como “electoralistas” y alejados de la realidad y necesidades de los naroneses. Así, desde el BNG se lamentó que “os orzamentos presentados sexan unha copia do xa coñecido nesta lexislatura e sen apenas novos investimentos, non chegan a millón e medio de euros dos orzamentos totais, ademáis consideramos populistas as declaración do concelleiro de facenda no pleno falando de que o 90% dos orzamentos que presenta se executan cando isto é porque o 90% das contas de Narón son para gasto corrente: pagar nóminas e facturas de gasto corrente”. También recuerdan al gobierno que “entramos nesta lexislatura coa débeda a cero grazas ao traballo previo do BNG”.



Por su parte, el edil del PP naronés, Germán Castrillón, califica de “repetitivo y recaudatorio” el documento contable aprobado ayer por el gobierno local. “El presupuesto se limita a reiterar los compromisos no ejecutados en ejercicios anteriores, lo que pone de manifiesto la incapacidad y la ineficacia del gobierno local a la hora de gestionar las cuentas”, subrayó Castrillón.



Aseguró el responsable del PP de Narón que las cuentas, lejos de reducir impuestos para ayudar a incrementar la liquidez de familias y empresas, “castigan a ambos sectores con una afán recaudatorio sin precedentes”. Asimismo, señaló que hacen faltan más medios para desatascar el bloqueo en la ejecución, para que las inversiones pasen de ser anuncios a ser hechos que mejoren la vida de nuestros vecinos y revitalicen la economía”. También insistió en que es “imprescindible” y “urgente” que las cuentas municipales incluyan un incremento en la partida destinada a servicios sociales, promoción económica y fomento del empleo.