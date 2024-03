Las principales desventajas y debilidades de Toyota Crown

No queda nadie en el mundo que no haya oído hablar de la marca "Toyota". Probablemente, y no quedan lugares en la Tierra, donde este coche no hubiera penetrado. Hoy en día, la empresa japonesa ha producido más de 900 modelos, entre coches diseñados por Toyota y coches vendidos bajo la marca Toyota. Se han fabricado decenas de millones de coches en todo el mundo, lo que da fe de su popularidad y demanda. Se están sustituyendo coches nuevos con tecnología moderna. Los coches eléctricos se están imponiendo agresivamente en el mercado.



Sin embargo, todavía hay propietarios de coches nostálgicos de aquel Toyota bueno, fuerte y sin problemas de kilometraje, producido en los años 90. Toyota Crown es uno de esos modelos, sin duda ocupa un lugar digno en el top cinco de los famosos "japoneses". Especialistas Avtopro le dirá acerca de las ventajas y desventajas de este modelo.

¿Por qué se valora el Toyota Crown?

A pesar de toda la diversidad de la gama de modelos, desde los años 90, cada coche estaba equipado con algún nodo o mecanismo probado en el futuro. Por regla general, se trata de un motor o caja de cambios.



Es inequívoco que los propietarios de un Crown tienen suerte con los motores. Uno de los pocos coches que se podía elegir sin mirar el motor. Sí, por supuesto, una persona compraba y se interesaba por la potencia y otras características, pero no podía preocuparse por la fiabilidad.



El único "gato por liebre" de toda la línea de unidades de potencia es un motor diesel turboalimentado con un volumen de 2,4 litros 2L-TE. La razón es banal: el problema de la edad. Los motores atmosféricos de gasolina de esta lista ocupaban claramente los primeros puestos, y no los de cuatro cilindros, ¡sino sólo los de seis en línea! Entre los motores de gasolina:



1G-FE. Se trata de un motor básico de 2 litros con unos modestos 135 CV, de diseño sencillo y sin achaques especiales.



1JZ-GE. Motor de 180 CV con un volumen de 3 litros.



2JZ-GE. 220 CV con un volumen de 3 litros.



El último par de unidades de potencia era bastante potente en una apuesta por un recurso largo y sin problemas.



Sobre las cajas de cambios Crown y las cajas de cambios japonesas en general ya se ha dicho mucho. No hay nada que añadir aquí. Básicamente se trata de 4 velocidades de la serie A340E Aisin. Kilometraje sin reparación en el cambio de aceite regular es de unos 300 mil kilómetros. Y con reparación de calidad, la misma cantidad de kilometraje sin problemas especiales. Otra caja de cambios es una "cinco velocidades" A350E. Fueron instalados en configuraciones de coches más avanzados. No eran menos dignos de recursos y facilidad de mantenimiento que A340E.

Las principales desventajas de Toyota Crown



• Conducción. Aunque Corona y tiene una suspensión de marcha suave, se comporta en carretera como si de un barco se tratara, pero aún así tiene un punto negativo. Consiste en insignificante giro de las ruedas. Si será necesario dar la vuelta en un pequeño parche, será necesario probar.

• Los respaldos de los asientos traseros no se pliegan debido a la ubicación del depósito de gasolina.

• El coste de las piezas de recambio. En algunas posiciones los precios fuertemente golpeado en un bolso. Además, es posible comprar por encargo con expectación.

• Los muelles, especialmente los traseros, son débiles y se hunden debido a la gran masa del coche.

• Sustituir los muelles delanteros y los cojinetes de los bujes es un cantar. La selección de análogos es difícil debido a la falta de números de catálogo y tamaños.

• Falta de tracción a las cuatro ruedas. El diseño de la Corona marco no proporciona 4WD.



Crown es un coche que debe ser amado y apreciado. Al comprar, no debe ir a la parte inferior del mercado y comprar la versión más barata. Le costará más caro después. Es mejor tratar de evitar problemas innecesarios de una vez y no lidiar con el fetiche del coche más tarde. Y luego restaurarlo a sus necesidades y disfrutar de la conducción con el almacenamiento obligatorio en el garaje.